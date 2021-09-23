МВД выпустило ролик о банковских мошенниках. В Сети его прозвали «кринж года»

По сюжету ролика девушку, сидящую в кафе, приглашает погостить ее подруга из Москвы. А чтобы добраться до нее, блондинка заказывает себе «Карета кар» и вводит свои данные и CVC-код на сайте. В это же время где-то радуется брюнетка, которая изображает мошенника. «Оу, йес, пошли денежки», — сообщает закадровый женский голос. В конце клипа карета превращается в тыкву, конь становится мышью, а девушка остается без денег и кареты. МВД сопроводило видео подписью: «Соблюдайте меры информационной безопасности».

Позже ролик удалили с официальной страницы МВД России, а в ГУ МВД по Оренбургской области рассказали, что ролик сняли местные волонтеры в рамках проекта «Мы вместе!».

«Это делали оренбургские волонтеры, те же, кто помогает в проекте. То есть не мы ролик снимали, просто в рамках нашего проекта. Но это Оренбургская область. Мы у себя выставили его давно, но его никто не видел. Вся эта реакция пошла с того, что видеоролик наш был выложен в аккаунте МВД России», — рассказали в ведомстве.