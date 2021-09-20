О переходе на новый интернет-протокол QUIC:

Благодаря внедрению нового протокола ВКонтакте время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. Доставка контента ускорилась в 2 раза, а в плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

Новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP: у QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объёмам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надёжности данных. Среди его отличий также и передача информации в сети исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети.