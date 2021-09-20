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Контент во ВКонтакте стал загружаться в два раза быстрее. Соцсеть перешла на новый интернет-протокол QUIC

ВКонтакте стала в два раза быстрее. Соцсеть одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC, что ускорило доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Как рассказали «Собака.ru» во ВКонтакте, внедрение нового протокола позволило в два раза сократить время доставки контента во всех регионах и по всему миру — пользователи могут быстро обмениваться фотографиями, текстовыми сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях. В метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу — приложение, обещают во ВКонтакте, будет работать заметно быстрее.

Команда ВКонтакте

О переходе на новый интернет-протокол QUIC:

Благодаря внедрению нового протокола ВКонтакте время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. Доставка контента ускорилась в 2 раза, а в плохих сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Приложение с новой сетевой технологией прошло тестирование и показало кратный рост по скорости не только в России, но и в ряде других стран, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.

Новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP: у QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объёмам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надёжности данных. Среди его отличий также и передача информации в сети исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети.

«Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырёхкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несёт множество инноваций на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизаций — мы с командой продолжим ускорять ВКонтакте», — отметил технический директор соцсети Александр Тоболь.

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