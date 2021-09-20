Список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций: Telegram выпустил обновление мессенджера

В любом из личных чатов теперь можно установить одну из восьми цветовых тем. В каждой из них используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с тематическими узорами. Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата, она будет отображаться на всех устройствах — чтобы сделать это, нужно нажать на заголовок чата, выбрать «еще» и «изменить цвета».

Пользователи теперь могут отправлять друзьям интерактивные эмодзи. Для этого нужно отправить эмодзи и нажать на анимированную версию. «Если у собеседника открыт чат с вами, он увидит эффекты в тот самый момент, когда вы нажимаете на эмодзи. Вибрация телефона также синхронизирована для обоих собеседников. Чтобы Ваш собеседник тоже увидел полноэкранные эффекты, у него должна быть установлена актуальная версия Telegram», — объясняют в команде мессенджера.

Одно из главных обновлений Telegram касается групповых чатов. Теперь сообщения в группе будут получать отметку «Прочитано» (✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник. Также в небольших группах можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное пользователем сообщение. Для защиты конфиденциальности информация о том, кто прочитал сообщение, будет храниться только 7 дней после его отправки.

Еще одно нововведение — запись трансляций и видеочатов. Теперь администраторы могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции — и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир. Записать можно как видео со звуком, так и просто звук. Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате «Избранное». Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции или видеочата. Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием.

Новые версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1) уже доступны для обновления.