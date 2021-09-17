Instagram дня: антропоморфная сосиска танцует в любой непонятной ситуации и ведет аккаунт с 2,3 млн подписчиков

«Я начинаю свой день медленно — ежедневно занимаюсь медитацией и практикую йогу. После этого я сажусь за свой альбом для рисования и набираюсь креативных идей. Я также проверяю TikTok, чтобы узнать, что сейчас в тренде. Остальную часть дня я провожу с друзьями. Игры и просмотр фильмов (особенно аниме) — еще одно мое большое увлечение!» — рассказывал о себе Nobody Sausage.