Instagram дня: антропоморфная сосиска танцует в любой непонятной ситуации и ведет аккаунт с 2,3 млн подписчиков

Мы нашли новый любимый Instagram-аккаунт — Nobody Sausage! Это антропоморфная сосиска, которая танцует в любой непонятной ситуации. Даже под песню об игрушках симпл-димпл на русском языке — только посмотрите!
Персонаж Nobody Sausage, известный как «никому не известная сосиска», впервые появился в TikTok в апреле 2020 года. Виртуальный инфлюенсер любит танцы и музыку 80-х, признается, что снимать на тему «Триллера» Майкла Джексона ему очень понравилось, а свой первый танец — на песню Savage рэперши Megan Thee Stallion — называет «очень забавным».
@nobodysausage
I’m a Savage Sausage 🌭 #fyp #foryou #animation #savage #savagechallenge♬ Savage - Megan Thee Stallion
«Я начинаю свой день медленно — ежедневно занимаюсь медитацией и практикую йогу. После этого я сажусь за свой альбом для рисования и набираюсь креативных идей. Я также проверяю TikTok, чтобы узнать, что сейчас в тренде. Остальную часть дня я провожу с друзьями. Игры и просмотр фильмов (особенно аниме) — еще одно мое большое увлечение!» — рассказывал о себе Nobody Sausage.
Бонус! Тот самый танец под песню «Роскомздрав не запретит Симпл-димпл», завирусившуюся в TikTok:
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