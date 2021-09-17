Apple отключила в России функцию «Частный узел». Она позволяла скрывать IP-адрес и обходить блокировки

Функция «Частный узел» была анонсирована в рамках конференции WWDC 2021 в июне 2021 года и должна была появиться при обновлении до iOS 15 и macOS Monterey — воспользоваться ею могли все пользователи устройств при подписке на дополнительное пространство в iCloud.

«Частный узел» позволяет шифровать трафик, передавая запросы пользователей через два отдельных интернет-узла. «Это делается для того, чтобы никто, включая Apple, не мог использовать ваш IP‑адрес, геопозицию и историю просмотра для создания вашего подробного профиля», — поясняла компания.

Сразу после презентации Apple предупредила, что «Частный узел» может быть недоступен в ряде стран из-за законодательных ограничений. Однако у пользователей из России, получивших доступ к бета-версиям iOS 15 и macOS Monterey, она работала в течение всего лета и половины сентября, позволяя в том числе обходить блокировки сайтов.

О том, что «Частный узел» перестал работать в России, сообщило издание TJ со ссылкой на пользователей функции. Вечером 16 сентября у редактора издания получилось подключить «Частный узел» на iOS 15, но через 10 минут сервис прислал уведомление о недоступности в России из-за «ограничений местного законодательства». Также информацию об блокировке функции на территории России подтвердила редакция iPhones.ru. Официально в Apple об отключении «Частного узла» не сообщали.