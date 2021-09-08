Рекордный масштаб кибератаки подтвердили и в американской компании Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

Другой представитель «Яндекса» отметил, что компания с трудом сдерживает вмешательство хакеров, которое до сих пор продолжается. По его словам, подрядчики проводят расследование, а речь идет «об угрозе инфраструктуре в масштабах страны». Особенности кибератаки не раскрываются пока проводится внутренняя проверка.

«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — заявил официальный источник из «Яндекса».

Гендиректор компании Qrator Labs по противодействию DDoS Александр Лямин предположил, что атаку могли провести через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей.

В издательстве Individuum вышла книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров», в которой рассказывается история тех, кто зарабатывает на уязвимости в сети: от матшкол и постсоветской нищеты к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. 20 июня автор представит ее в книжном магазине «Подписные издания». «Собака.ru» публикует несколько интересных фактов, которые мы узнали из этого исследования.