Исследование: посты с фейк-ньюс в Facebook получают в 6 раз больше лайков и репостов, чем публикации с правдивой информацией

Авторы статьи утверждают, что администрация Facebook продвигает фейковый контент. На что представитель соцсети Джо Осборн отметил, что в отчете рассматривается взаимодействие людей с контентом (лайки, репосты).

«Но это не следует путать с тем, сколько людей на самом деле видят посты на Facebook. Если изучить контент, который получает наибольший охват в Facebook, то он будет отличаться от результатов исследования», — заявил в ответ Осборн.

При этом соцсеть не раскрывает данных о просмотрах каждой публикации. Представитель компании также добавил, что Facebook сотрудничает с 80 компаниями, которые занимаются проверкой фактов на более чем 60 языках.

Исследователи также обнаружили, что издания, придерживающиеся правых взглядов, публикуют больше дезинформации, чем левые. Однако дезинформация со стороны представителей обеих идеологий привлекает большую аудиторию, чем достоверные факты.

Особое значение проблема фейковых новостей в США получила на фоне массовой вакцинации населения от коронавируса. В июле исследование CrowdTangle показало, что 9 из 15 самых популярных постов в фейсбуке о вакцинах содержали ложную информацию. Они были опубликованы сотни тысяч раз.

Напомним, представители Facebook официально подтвердили, что компания предоставляла доступ к аудиосообщениям в Messenger третьим лицам. Голосовые месседжи подвергались расшифровке в том случае, когда пользователи выбирали опцию перевода голоса в текст.

Мода эпохи пандемии — компульсивно покупать искусство через группу «Шар и крест» в Facebook, в которой за лоты сражаются бывший пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, режиссер Валерия Гай Германика и директор музея «Гараж» Антон Белов. «Собака.ru» разобралась в группе-феномене, которая по нашим подсчетам выходит на миллионные обороты, и узнала у петербургских и московских художников, коллекционеров и галеристов почему «Шар и крест» вызывает параноидальную зависимость.