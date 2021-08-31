ВКонтакте запустила собственный сервис электронной почты

«VK Почта» — сервис для обмена письмами с «надежной защитой, минималистичным дизайном и возможностью настроить все под себя». Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети ВКонтакте, которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учебы. «VK Почта» доступна в мобильном приложении на iOS и Android, а также в веб-версии. Зарегистрироваться можно в мобильном приложении VK: для этого нужно перейти во вкладку «Сервисы» и нажать на меню «VK Почта».

Пользователям будут доступны различные темы оформления, умные ответы и сортировка, которая работает на базе машинного обучения. Она автоматически распределяет письма по папкам: «Письма себе», «Новости», «Социальные сети», «Рассылки». Пользователь может установить и свои фильтры — складывать отдельные письма в папки, например, по названию проектов, удалять их, отмечать прочитанными или флажком, отправлять автоответ и так далее.

Также пользователи могут одним нажатием отписаться от ненужной рассылки. Кроме того, все невостребованные рассылки собираются на отдельной странице — от них разом можно отказаться. Еще одна функция — это умные ответы, которые можно отправить в продолжение переписке. Их на основе содержания писем предлагает специальная ML-модель, созданная Почтой Mail.ru.

«VK Почта — продолжение нашего экосистемного подхода. Мы предлагаем удобные продукты и связываем их друг с другом для комфортного и быстрого решения задач пользователей. Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером ВКонтакте и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории», — говорит вице-президент по экосистемным продуктам ВКонтакте Анна Артамонова.