Сервисы Яндекса предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

Маркет, Лавка и Еда присоединились к социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». Теперь в приложениях этих сервисов доступно округление — если оно включено, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Разница идёт на закупку необходимых благотворительным фондам товаров — от средств гигиены и продуктов до кормов для животных.
Сейчас «Помощь рядом» обеспечивает товарами семь фондов. Так, «Ночлежке» требуются средства гигиены, сахар и чай, фонду помощи хосписам «Вера» — одноразовые пелёнки и стиральный порошок, «Нике» — корма для бездомных животных, а фонду «Старость в радость» — сладости и настольные игры. Фонды могут заказать товары на Маркете — без комиссии и с бесплатной доставкой — или у других поставщиков. Отчёты о покупках будут ежемесячно публиковаться на сайте проекта.
Округление можно включить в приложениях Маркета, Лавки и Еды и выключить в любой момент. Пользователи сами выбирают, какой вклад они хотят вносить — округлять можно до числа, кратного 10, 50 или 100. Если сумма в чеке и так круглая, дополнительных списаний не будет.
«Помощь рядом» — это социальный проект Яндекса, созданный в марте 2020 года. Помимо организации поездок и помощи с товарами Яндекс бесплатно предоставляет благотворительным фондам свои сервисы для бизнеса и предлагает гранты на размещение социальной рекламы. До конца 2021 года компания будет ежемесячно вкладывать в проект по девять миллионов рублей. Сейчас «Помощь рядом» сотрудничает со 130 фондами. Чтобы стать партнёром проекта, нужно оставить заявку на сайте и пройти верификацию — её проводят фонд «Друзья» и ассоциация «Все вместе».
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