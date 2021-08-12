Сервисы Яндекса предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

Сейчас «Помощь рядом» обеспечивает товарами семь фондов. Так, «Ночлежке» требуются средства гигиены, сахар и чай, фонду помощи хосписам «Вера» — одноразовые пелёнки и стиральный порошок, «Нике» — корма для бездомных животных, а фонду «Старость в радость» — сладости и настольные игры. Фонды могут заказать товары на Маркете — без комиссии и с бесплатной доставкой — или у других поставщиков. Отчёты о покупках будут ежемесячно публиковаться на сайте проекта.

Округление можно включить в приложениях Маркета, Лавки и Еды и выключить в любой момент. Пользователи сами выбирают, какой вклад они хотят вносить — округлять можно до числа, кратного 10, 50 или 100. Если сумма в чеке и так круглая, дополнительных списаний не будет.