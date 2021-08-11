Кот Сигизмунд проведет экскурсии по Эрмитажу в рамках проекта #МузейныйТикТок

Государственный Эрмитаж приготовил серию экскурсий по своим залам в формате прямых эфиров, с помощью которых пользователи TikTok смогут виртуально побывать в одном из крупнейших музеев страны и мира. Экскурсоводом на время проекта с 11 по 17 августа станет знаменитый кот Сигизмунд. Первый прямой эфир пройдет сегодня в 20:00 по московскому времени. Хвостатый расскажет о парадных залах Эрмитажа.

Через два дня, 13 августа в 20:00, Сигизмунд расскажет о своих любимых художниках, чьи картины представлены в залах искусства Фландрии и Голландии. Во время прямого эфира 17 августа в 19:00 по московскому времени зрители получат возможность окунуться в таинственную атмосферу Востока.

В проекте #МузейныйТикТок уже приняли участие Русский музей, музей современного искусства «Гараж», Музей транспорта, Государственный исторический музей. Суммарное количество просмотров видео составило более 82 миллионов.

Посмотреть эфиры Государственного Эрмитажа можно на странице музея в TikTok.

А вот что рассказывал Сигизмунд о фантастических обитателях Эрмитажа: Кентаврах, Тануки и других.