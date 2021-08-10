Теперь Петербуржцы могут записаться на прививку через социальную сеть «ВКонтакте»

Через новое мини–приложение в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Вакцинация COVID-19» можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Петербурга.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщают в пресс-службе Смольного, в приложении «Вакцинация COVID-19» доступна информация о всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города. Для записи на прививку достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.
«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», — заявил губернатор Александр Беглов.
Отметим, приложение разработано Петербургским информационно-аналитическим центром. Его можно установить на любое устройство, которое имеет выход в Интернет.
Ранее стало известно, что в Петербург поступила новая партия вакцины от COVID–19 «Спутник лайт».
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