Теперь Петербуржцы могут записаться на прививку через социальную сеть «ВКонтакте»

Как сообщают в пресс-службе Смольного, в приложении «Вакцинация COVID-19» доступна информация о всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе города. Для записи на прививку достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.

«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», — заявил губернатор Александр Беглов.

Отметим, приложение разработано Петербургским информационно-аналитическим центром. Его можно установить на любое устройство, которое имеет выход в Интернет.

Ранее стало известно, что в Петербург поступила новая партия вакцины от COVID–19 «Спутник лайт».