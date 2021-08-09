В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт». И вновь не для иностранцев

«Вакцина поступает в Петербург регулярно. Работает порядка 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — отметил губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день в Петербурге привито 1 370 404 человек, из них 1 137 407 полностью завершили цикл вакцинации.

Напомним, изначально планировалось, что вакциной «Спутник лайт» будут прививать иностранных граждан, работающих в Петербурге. В середине июля стартовал прием заявок от работодателей по количеству сотрудников, желающих пройти вакцинацию. 27 июля на фармбазу поступила партия из почти 40 тысяч комплектов доз «Спутника лайт». Однако позже в Смольном заявили, что в первую очередь привьют препаратом из данной поставки не мигрантов, а самих петербуржцев. Вторая партия вакцины, пришедшая 1 августа, также не была предназначена для иностранцев.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга «Собака.ru» заявили, что поступившая партия вакцины «Спутник лайт» не будет использоваться для иностранцев.