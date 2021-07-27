«Душнила — это я!» — создательница самого смешного и петербургского блога Настя Паутова о юморе, грусти и Триере

Будущий режиссер со скуки на карантине завела инстаграм-аккаунт @llllllll1111llllllllll, в котором начала публиковать мемы с цитатами Бродского, Параджанова, Курентзиса и других гениев прошлого и настоящего. Сейчас в аккаунте самого петербургского блога всех времен и народов больше 130 тысяч подписчиков, а восторженные комменты под мемом «философ Пятигорский в ситуации “когда он сказал, что я сама душнила"» или «нейролингвист Татьяна Черниговская объясняет природу женского оргазма» оставляют Варвара Шмыкова, Катерина Гордеева и Софья Эрнст. Настя Паутова — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Медиалидеры».
-
Платье Solace, сапоги Gianvito Rossi, серьги Saint Laurent Paris (все — ДЛТ), перчатки Yulia Chulkova
Настя сфотографирована в мемориальной квартире Сергея Довлатова на улице Рубинштейна, 23. Ее жильцы из уважения к памяти писателя до сих пор не убирают следы от разлитого портвейна на паркете — говорят, «это довлатовские».
Кощунница, которая иллюстрирует видео с Бродским, мемасы про душнил и котиков? Или просветительница,несущая 134 тысячам зумеров отрывки редких интервью с интеллектуалами советской эпохи? Настя Паутова объяснила Дарине Алексеевой, автору телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики», за что любит пирожные и режиссера Сигарева.
Дарина: Что это за набор букв и цифр в названии твоего инстаграма?
Настя: Когда я решила сделать аккаунт (в четыре утра), то просто ввела рандомные символы: 8 маленьких «l», 4 единицы, 10 маленьких «l».
Дарина: И теперь эти рандомные символы фолловят больше сотни тысяч людей.
Настя: Да, спасибо репостам от знаменитостей. А вообще больше всего радует, что люди не отписываются. Я до сих пор не поняла, как все произошло. Получается, разгадала какой-то культурный код.
Дарина: Ты делаешь мемы со звездами поколения наших родителей, а подписаны на тебя в основном зумеры. Как так?
Настя: Ну, миллениалы тоже есть! Наверное, потому что все тянутся к прекрасному, хотят быть умнее, интеллигентнее, начитаннее. Мне вот очень не хватало кругозора после школы, поэтому я начала смотреть все эти старые интервью с интеллектуалами.
Дарина: И правда: многие ли знали до тебя, как выглядел философ Пятигорский?
Настя: Я нарезаю куски из видео с героями, которых сама люблю. Никакой просветительской функции на себя не беру.
Дарина: Есть у тебя любимый мем?
Настя: Нет. Все мемы — мой дневник. Что со мной самой происходит, на ту тему и шучу. Сложно выделить любимый.
Дарина: У тебя есть мерч: бусы и кепки, на которых написано «душнила». Кто это?
Настя: Душнила — это я!
Настя: Очень много всего находится во «ВКонтакте» на всяких странных старых пабликах. Например, уникальная беседа с Пелевиным на английском, интервью c Бродским, с Пиной Бауш. Мне нужен переводчик!
Дарина: У кого из своих героев ты хотела бы взять интервью?
Настя: Я думаю, что интервью должны брать специально обученные люди. Но просто поболтать мне было бы интересно со всеми, кто уже умер. С Тарковским, с Параджановым, Приговым, Бродским...
Дарина: Ты как-то монетизируешь аккаунт?
Настя: Да, это донейшны, мерч и реклама — начала брать ее с тридцати тысяч подписчиков. Но она глубоко интегрирована, поэтому люди нечасто ее распознают. У меня к паблику следующее отношение: интересно —делаю, неинтересно — не делаю! Да, теперь он приносит деньги, знакомства, но постоянно требует обновлений и активности. Это мне не нравится.
Дарина: А фолловеры не подбрасывают идеи для постов в директ?
Настя: Недавно парень скинул смешное про Бродского и микроволновку, но такое случается редко. В основном, присылают благодарности, поздравляют с днями рождения моих героев. Бывает, пишут: «Не смешно». Ну а я хочу шутить как шутится.
-
Платье Balmаin, туфли Balenciaga (все — ДЛТ), перчатки Yulia Chulkova
Дарина: Сейчас я попробую задать тебе вопросы цитатами твоих героев. Начнем как раз с философа Пятигорского: «Даже если художник плюнет на холст, нам придется смириться с тем, что он так видит мир». Чьими плевками на холст ты вдохновляешься?
Настя: Дорогой Александр, вашими же и вдохновляюсь, даже если не понимаю лекцию. Бывает, просто включаю ее, слушаю, и что-то внутри резонирует в ответ. Любимые режиссеры, актеры — все встречаются в моем аккаунте. Фон Триер безумно вдохновляет!
Дарина: А из наших?
Настя: Мне нравится то, что делает Сигарев, «Волчка» его очень люблю. Прям мурашки пошли сейчас, когда про него вспомнила. И к Герману супертрепетное отношение.
Дарина: К младшему или старшему?
Настя: К старшему, конечно. Кстати, младший сейчас ищет помощника режиссера — думаю, может, сходить посмотреть, попробовать.
Дарина: Ты бросила учебу на актерском. Почему?
Настя: Многие мои друзья-актеры годами сидели без дела, никак не реализуясь в профессии. Перспективы виделись не очень радужными. Да и учиться было довольно скучно.
Дарина: Тогда вот, мнение в лоб от Андрея Тарковского: «Актеры глупы. В жизни еще ни разу не встречал умного актера».
Настя: У него что-то не то было с настроением, наверное. Актеры не глупые, они просто любят казаться наивными, любят, когда им дают задания, руководят их жизнью.
Дарина: Иосиф Бродский в твоем аккаунте — главный спец по отношениям, но спрашивает тебя о другом: «Для человека, чей родной язык русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение». Что у тебя с политикой?
Настя: Не лезу. Больно мне за это все. Вот есть пример с Варей Шмыковой: человек искренне высказался, и его портреты убирают из театра. Мне лично страшно.
Дарина: Вопрос Бориса Гребенщикова: «Все, что не выдерживает чувства юмора, даже не стоит того, чтобы им заниматься». У тебя с юмором проблем очевидно нет, но, может, все-таки есть вещи, над которыми нельзя шутить?
Настя: Видимо, если кто-то умер, не стоит делать мем с ним на следующий день.
Дарина: А иллюстрировать шутки про бывших нарезкой видео историка Соколова, который убил свою девушку?
Настя: Я считаю, шутить можно над всем, это очень помогает. И ценю людей, которые в самой ответственной ситуации не испугаются юмора.
Дарина: Вопрос от философа Славоя Жижека: «Парадокс кока-колы заключается в том, что ты хочешь пить и пьешь ее, но, как всем известно, чем больше ты ее пьешь, тем больше хочется». Есть ли у тебя неутолимое желание чего-то?
Настя: Я очень люблю сладкое, но сейчас его себе запрещаю. Я слишком зависима от сахара. Попробовала на месяц от него отказаться. Кажется, у меня получилось — я всего два раза разрешила себе поесть пирожные!
Дарина: От чего еще у тебя зависимость?
Настя: От сигарет. От людей. От нежности.
-
Босоножки Gianvito Rossi (ДЛТ)
Дарина: Сергей Параджанов интересуется: «Моя вина, вероятно, в том, что родился. Потом увидел облака, красивую мать, горы, собор, сияние радуги, и всё — с балкона детства». Какие воспоминания из прошлого ты бережешь больше всего?
Настя: Я очень «морской» человек: родилась в Севастополе, переехала в Петер- бург только в 2011-м. Так что самое теплое из детства — это море и мама, в которую утыкаешься, а она гладит тебя по голове и говорит, что ты самая лучшая и все будет хорошо. Учителя в меня не верили, говорили, что я никуда не поступлю, не сдам ВНО (украинский аналог ЕГЭ. — Прим. ред.). Поэтому добрые воспоминания у меня не о школе, а о театральном кружке в ТЮЗе, где я прогуливала уроки.
Дарина: Сейчас будет странный вопрос от Цоя: «И вроде жив и здоров, и вроде жить — не тужить, так откуда взялась печаль?»
Настя: Если бы все было всегда хорошо, мы бы не ценили радость. Банальные слова, но правда. Я сейчас в отличном расположении духа, влюблена и все равно грущу. Почему? Не знаю. Наверное, грусть —необходимый ингредиент нашего борща, которого не надо избегать.
Дарина: И заключительный вопрос от писателя Владимира Сорокина: «Главная задача — это удивить себя, сделать то, что никогда никто не делал до тебя». Чем собираешься поразить себя в будущем?
Настя: Осенью умерла моя бабуля, я поехала на похороны в глухую деревню, где было совсем не с кем поговорить и не работал мобильный. Я начала делать какие- то заметки и в итоге случайно написала текст, похожий на сценарий. Кажется, я смогу поставить по нему маленький фильм или спектакль. Будет ли он удачным, зависит от наличия во мне божьих искр. Но, честно говоря, планов я не строю. Мне так нравится жить сегодняшним днем!
Текст: Дарина Алексеева
Фото: Ксения Ващенко
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Оля Змеюка
Свет: Иван Волков, Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.