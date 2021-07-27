«Душнила — это я!» — создательница самого смешного и петербургского блога Настя Паутова о юморе, грусти и Триере

Кощунница, которая иллюстрирует видео с Бродским, мемасы про душнил и котиков? Или просветительница,несущая 134 тысячам зумеров отрывки редких интервью с интеллектуалами советской эпохи? Настя Паутова объяснила Дарине Алексеевой, автору телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики», за что любит пирожные и режиссера Сигарева.

Дарина: Что это за набор букв и цифр в названии твоего инстаграма?

Настя: Когда я решила сделать аккаунт (в четыре утра), то просто ввела рандомные символы: 8 маленьких «l», 4 единицы, 10 маленьких «l».

Дарина: И теперь эти рандомные символы фолловят больше сотни тысяч людей.

Настя: Да, спасибо репостам от знаменитостей. А вообще больше всего радует, что люди не отписываются. Я до сих пор не поняла, как все произошло. Получается, разгадала какой-то культурный код.

Дарина: Ты делаешь мемы со звездами поколения наших родителей, а подписаны на тебя в основном зумеры. Как так?

Настя: Ну, миллениалы тоже есть! Наверное, потому что все тянутся к прекрасному, хотят быть умнее, интеллигентнее, начитаннее. Мне вот очень не хватало кругозора после школы, поэтому я начала смотреть все эти старые интервью с интеллектуалами.

Дарина: И правда: многие ли знали до тебя, как выглядел философ Пятигорский?

Настя: Я нарезаю куски из видео с героями, которых сама люблю. Никакой просветительской функции на себя не беру.

Дарина: Есть у тебя любимый мем?

Настя: Нет. Все мемы — мой дневник. Что со мной самой происходит, на ту тему и шучу. Сложно выделить любимый.

Дарина: У тебя есть мерч: бусы и кепки, на которых написано «душнила». Кто это?

Настя: Душнила — это я!