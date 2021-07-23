Искусствовед Александр Семенов запустил краеведческое YouTube-шоу. Первый выпуск — о дачных церквях

Петербургский искусствовед, автор Telegram-канала «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» и один из создателей термина «капром» Александр Семенов запустил YouTube-шоу с краеведческими видео. Первый выпуск посвящен дачным церквям — собственноручно построенным жителями Ленинградской области на своих участках.
«В Ленобласти множество нетуристических странных объектов. Почетное место среди них занимают дачные церкви. Я знаю не менее пяти локальных народных инициатив, но в это видео вошли только три: часовни в Оврагах и Репино, а также таинственная церковь в Кирилловском», — говорится в аннотации к первому видео на канале Александра.
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