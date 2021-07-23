Искусствовед Александр Семенов запустил краеведческое YouTube-шоу. Первый выпуск — о дачных церквях

«В Ленобласти множество нетуристических странных объектов. Почетное место среди них занимают дачные церкви. Я знаю не менее пяти локальных народных инициатив, но в это видео вошли только три: часовни в Оврагах и Репино, а также таинственная церковь в Кирилловском», — говорится в аннотации к первому видео на канале Александра.