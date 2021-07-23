Объявлены победители iPhone Photography Awards-2021. Посмотрите на лучшие снимки года

Посмотреть всех победителей iPhone Photography Awards-2021 можно на официальном сайте конкурса.

Все фотографии: IPPAWARDS.

Напомним, в 2020 году первое место iPhone Photography Awards занял петербуржец Артем Барышев, признанный фотографом года. Он снимает на iPhone 6 — это его любимая камера. По словам Артема, «снимок — это случай, а камера — инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон».