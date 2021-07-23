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Объявлены победители iPhone Photography Awards-2021. Посмотрите на лучшие снимки года

Объявлены победители независимого конкурса iPhone Photography Awards-2021, в котором представлены фотографии, сделанные на iPhone или iPad. Россиянка Татьяна Мерзлякова стала победителем в номинации «Путешествия» с работой «Магия Северного сияния», снятой на iPhone 12 Pro Max. Показываем галерею лауреатов и лучшие снимки года.

  • Иштван Керекеш, Венгрия

    Обладатель Гран-при

  • Шаран Шетти, Индия

    1-е место в номинации «Фотограф года»

  • Дэн Лю, Китай

    2-е место в номинации «Фотограф года»

  • Джефф Рейнер, Соединенные Штаты

    3-е место в номинации «Фотограф года»

  • Гленн Хоманн, Австралия

    1-е место, абстракция

  • Бэй Сяо, Китай

    2-е место, абстракция

  • Маттео Лава, Италия

    3-е место, абстракция

  • Лайла Баккер, Нидерланды
    1-е место, животные

  • Элизабет Бернс, США

    2-е место, животные

  • Тереза ​​Ли, Австралия

    3-е место, животные

  • Юэсян Ван, Китай

    1-е место, архитектура

  • Яюн Лю, Китай

    2-е место, архитектура

  • Тао Хэ, Китай

    3-е место, архитектура

  • Донг Вэй, Китай

    1-е место, дети

  • Донг Вэй, Китай

    1-е место, дети

  • Диего Морено, Мексика

    3-е место, дети

  • Махабуб Хосейн Хан, Бангладеш
    1-е место, образ жизни

  • Кейт Брофски, США

    2-е место, образ жизни

  • Валери Хельбих-Пошахер, Германия

    3-е место, образ жизни

  • Кристиан Хорган, Австралия

    1-е место, люди

  • Шуо Ли, Китай

    2-е место, люди

  • Алессандра Манзотти, Италия

    3-е место, люди

  • Кункун Лю, Китай

    1-е место, натюрморт

  • Хэсян Чжоу, Китай

    2-е место, натюрморт

  • И Ляо, Китай

    3-е место, натюрморт

  • Татьяна Мерзлякова, Россия

    1-е место, путешествия

  • Дина Альфаси, Израиль

    2-е место, путешествия

  • Талиб Альмарри, Саудовская Аравия

    3-е место, путешествия

Посмотреть всех победителей iPhone Photography Awards-2021 можно на официальном сайте конкурса.

Все фотографии: IPPAWARDS. 

Напомним, в 2020 году первое место iPhone Photography Awards занял петербуржец Артем Барышев, признанный фотографом года. Он снимает на iPhone 6 — это его любимая камера. По словам Артема, «снимок — это случай, а камера — инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон».

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