Объявлены победители iPhone Photography Awards-2021. Посмотрите на лучшие снимки года

Объявлены победители независимого конкурса iPhone Photography Awards-2021, в котором представлены фотографии, сделанные на iPhone или iPad. Россиянка Татьяна Мерзлякова стала победителем в номинации «Путешествия» с работой «Магия Северного сияния», снятой на iPhone 12 Pro Max. Показываем галерею лауреатов и лучшие снимки года.
Посмотреть всех победителей iPhone Photography Awards-2021 можно на официальном сайте конкурса.
Все фотографии: IPPAWARDS.
Напомним, в 2020 году первое место iPhone Photography Awards занял петербуржец Артем Барышев, признанный фотографом года. Он снимает на iPhone 6 — это его любимая камера. По словам Артема, «снимок — это случай, а камера — инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон».
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