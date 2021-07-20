Как сообщается на официальном сайте астролога и телеведущей, даты рассчитываются по технологии, лично разработанной Володиной. Календарь вычисляется по индивидуальному гороскопу — с учетом даты и места рождения. Время рождения в течение суток указывать желательно, но не обязательно.

«Создан на основе методов классической астрологии и моего профессионального опыта, накопленного в работе с десятками клиентов с начала пандемии COVID-19. Рассчитан на прививки любого типа и от любой инфекции (COVID-19, грипп, вирусный гепатит, АКДС, корь, краснуха и т.д.)», — отметила астролог и телеведущая.

Отмечается, что «календарь подходит при любом типе вакцины от любого возбудителя инфекционных заболеваний» — а еще он «актуальный и эксклюзивный, не имеет аналогов». Володина даже опробовала его лично, заявив, что «приняла решение вакцинироваться, учитывая удачные дни для этого».