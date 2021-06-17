Приложение Mindful Relax разработано учеными из лаборатории интеллектуальных технологий для социо-киберфизических систем Университета ИТМО. Пользователя сканирует система видеоаналитики, которая способна определять положение тела человека по ключевым точкам. Разработанный алгоритм распознает движения различных частей тела, частоту вдохов и выдохов, пульс, а также открытость или закрытость глаз и рта, анализируя видео с камеры смартфона и данные с устройства носимой электроники.

Приложение начисляет баллы за пребывание в расслабленном состоянии и снимает их, если у медитирующего обнаружена напряженность в теле по косвенным признакам — движениям, нарушениям дыхания. В итоге человеку предоставляется подробный график и общая оценка, а также выдается список рекомендаций для улучшения практики.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе университета, создатели приложения использовали 70 видеозаписей по 20 минут с участием 17 человек — членов команды разработки, волонтеров из сотрудников ИТМО, а также преподавателей медитации. Недавно команда достигла предварительного соглашения с петербургским Ошо центром для создания фокус-группы, записи и анализа видеоматериалов людей во время практик динамической медитации.

«Мы предложили систему, которая определяет трехмерный скелет, его ключевые точки — чтобы можно было отследить, как эти точки двигаются. Мы смотрим разницу в положении этих точек в каждом последующем кадре — это называется анализом оптического потока. Разница в положении ключевых точек показывает, что в кадре происходит движение. За счет этого можно определить достаточно много параметров: например, мы можем составить график движения грудной клетки и посчитать количество вдохов и выдохов», — рассказывает руководитель проекта НИРМА «Мобильное приложение для автоматизированной оценки функционального состояния человека на основе видеопотока», доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Алексей Кашевник.

Приложение Mindful Relax доступно в Google Play. Также загрузить собственное видео и получить оценку практики можно на сайте.