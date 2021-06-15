ВКонтакте предложила отказаться от мата и выпустила стикеры «для интеллигентного общения». Ну пардоньте, пошто?

Чтобы отказаться от мата, ВКонтакте предлагает прибегнуть к помощи стикеров «для интеллигентного общения». Фразы «Ну пардоньте», «Пошто?» и «Я обескуражен!» говорит на картинках персонаж Гусь — который «за мат кусь». Набор состоит из 48 изображений, которые призваны помочь сгладить потенциально конфликтные ситуации, резкую критику и противоречия. Также есть версия с кошкой Браньчатой и словами женского рода.

«Совсем недавно был День русского языка — богатого, многовекового. И наш язык действительно полон более изящных выражений и эвфемизмов, чем банальный мат. В форме шутливых стикеров заодно попробуем сократить количество негатива и грубых фраз — перевести все это в фан или конструктив. Возможно, благодаря помощи Гуся и Браньчаты люди будут чаще прислушиваться друг к другу. Или просто улыбаться», — говорит руководитель платформы «Стикеры ВКонтакте» Алексей Капитанский.

ВКонтакте предлагает и другие функции для защиты от травли и разжигания вражды. Любой пользователь может отправить жалобу команде модерации с помощью кнопки «Пожаловаться», если публикация содержит оскорбление, угрозы или враждебные высказывания. Например, за первое полугодие 2020 года ВКонтакте заблокировала по теме разжигания ненависти и вражды 520 тысяч единиц контента, 1 340 профилей и 2 470 сообществ.

Кроме того, в этом году администраторам сообществ стал доступен специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями — в его основе лежит нейросеть. Фильтр можно включить и отключить в настройках сообщества в любое время.