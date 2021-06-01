«Яндекс» разрешил пользователям навсегда удалять персональные данные с сервисов

«Яндекс» добавил инструмент для управления личными данными пользователей. С его помощью они могут не только запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы, но также навсегда удалить ее.
Архив, который теперь могут запросить пользователи, включает информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». На его подготовку нужно несколько дней. Когда все готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в Яндекс ID. Удалить данные сейчас можно из Алисы, Музыки, Карт, Почты, Диска, Дзена, Переводчика, Погоды, Мессенджера, Бизнеса и Станции. До конца года в список войдут также все другие основные сервисы.
Большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторую информацию по закону нужно хранить определенное время — их «Яндекс» перестанет обрабатывать сразу после поступления запроса и удалит, как только истечет установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса — например, правки и панорамы в Картах, нельзя удалить полностью. Поэтому они просто обезличатся — «Яндекс» сотрет информацию о том, кто их добавил.
Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. Яндекс бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что «Яндекс» знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — говорит директор по защите данных компании Иван Черевко.
Как предупреждают в компании, удаление данных — необратимый процесс, прибегнув к нему, отметить действие будет нельзя. Если стереть данные, некоторые возможности сервисов Яндекса станут недоступны. К примеру, Яндекс.Музыка советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки. Без этой информации рекомендации будут неточными.
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