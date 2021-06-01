«Яндекс» разрешил пользователям навсегда удалять персональные данные с сервисов

Архив, который теперь могут запросить пользователи, включает информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». На его подготовку нужно несколько дней. Когда все готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в Яндекс ID. Удалить данные сейчас можно из Алисы, Музыки, Карт, Почты, Диска, Дзена, Переводчика, Погоды, Мессенджера, Бизнеса и Станции. До конца года в список войдут также все другие основные сервисы.

Большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторую информацию по закону нужно хранить определенное время — их «Яндекс» перестанет обрабатывать сразу после поступления запроса и удалит, как только истечет установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса — например, правки и панорамы в Картах, нельзя удалить полностью. Поэтому они просто обезличатся — «Яндекс» сотрет информацию о том, кто их добавил.

Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. Яндекс бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что «Яндекс» знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — говорит директор по защите данных компании Иван Черевко.

Как предупреждают в компании, удаление данных — необратимый процесс, прибегнув к нему, отметить действие будет нельзя. Если стереть данные, некоторые возможности сервисов Яндекса станут недоступны. К примеру, Яндекс.Музыка советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки. Без этой информации рекомендации будут неточными.