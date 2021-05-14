Как и зачем петербурженка раскрашивает фотографии города разных эпох: от Российской империи до Блокады

Почему Петербург идеально подходит для колоризации

Меня давно привлекали архитектура и история. С точки зрения культурной и исторической эстетики Петербург, в котором я живу с детства, — идеальный город. Но, к сожалению, нельзя сказать тоже самое с точки зрения урбанистики. Во время работы над колоризацией старой витрины или рекламного плаката я часто задумываюсь о нынешнем состоянии города. То безобразие, которое творится в спальных районах, вызывает у меня печаль. Поэтому в своих работах я пытаюсь показать, как снова сделать городскую среду привлекательной — какой она когда-то была.

Об отрасли и ее проблемах

За последние несколько лет интерес к колоризации серьезно возрос. Профессиональное сообщество постоянно расширяется. Раньше это было увлечением старшего поколения, потому что молодых людей редко может заинтересовать кропотливая работа. Поэтому новые подписчики удивляются, когда видят меня, а не 70-летнего пенсионера. Но сегодня среди колористов есть разные люди: реставраторы, историки, художники. Правда большинство из них — мужчины. Вообще гендерный вопрос в колористике стоит остро. Мне часто пишут, что в мою сторону было бы меньше негатива, если бы я была другого пола и возраста. Не знаю, с чем это связано, возможно, как и во многих областях, больше доверия вызывают люди в возрасте, мол, у них больше жизненного опыта.

Но гендерные проблемы — не единственные. Сегодня профессионалы все чаще прибегают к помощи нейросетей. Поэтому есть опасение, что скоро в этой области программа полностью заменит человека. Однако она не способна прорабатывать все до мельчайших деталей, в этом человеческая рука лучше компьютера. Машина не вкладывает душу в работу, не передает настрой зрителю, а это напрочь убивает шарм колоризированных снимков.

Текст: Сергей Колесников