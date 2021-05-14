Как и зачем петербурженка раскрашивает фотографии города разных эпох: от Российской империи до Блокады

Ангелина Карпунина раскрашивает черно-белые снимки: цветными становятся старые фото Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри и Петербурга разных эпох. Этому посвящен ее Instagram-блог, на который подписаны больше 10 тысяч человек. Девушка рассказала «Собака.ru», почему Петербург — лучший город для колоризации, почему ее деятельность помогает лучше понять историю и как на нее напали яростные противники обновления фотографий.
О первых раскрашенных снимках
После окончания университета я работала учителем географии в школе. Примерно в это же время попала на один из первых «Бессмертных полков». На такой акции было удивительно слышать выкрики в стиле «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Я подняла эту тему в разговоре с учениками, на что получила ответ: «На самом деле блокады не было, это все пропаганда». Меня, как человека, чья бабушка часто рассказывала про ужасы войны, эти слова не могли не разозлить.
Я решила раскрасить несколько военных фотографий для урока. Мне показалось, что таким образом я смогу заинтересовать детей, потому что черно-белые снимки для них — как наскальная живопись, которую они не понимают. Кроме того, цветные фото помогают глубже погрузиться в эпоху. Создается впечатление, что эти события происходили совсем недавно, это придает дополнительную ценность снимку. В итоге дети молча и с интересом рассматривали кадры. Было видно, что они вдумчиво вглядывались в каждую деталь. Думаю некоторым было неловко за то, что они говорили о блокаде. Тогда я осознала, что мое творчество способно влиять на людей.
О создании проекта
Идея создать блог с колоризированными снимками пришла спонтанно. Я много лет увлекалась культурой 1950-х и творчеством Мэрилин Монро, вела два тематических паблика. И однажды решила объединить два своих увлечения. У блога быстро начала расти аудитория — как зарубежная, так и русскоговорящая.
О негативе в адрес проекта
Подписчики поделились на два лагеря: те, кому нравятся мои работы, и те, кто принимает все слишком близко к сердцу. Вторые — это в основном люди старшего поколения, которые ревностно относятся к теме блокады и считают, что так делать нельзя. Однажды это вышло за рамки проклятий в комментариях. Раньше у меня был свой магазин одежды. В один прекрасный день туда вломились две пенсионерки. Они нашли мой адрес в интернете и с порога начали учить меня жизни, осуждать мою деятельность, говорить, что я не имею морального права так обходится с историей. Конечно, у меня это вызвало обиду, потому что главная цель моего творчества – заинтересовать людей, привить им любовь к истории. Поэтому каждый раз, когда я вижу что-то необычное, мне хочется поделится этим с аудиторией, чтобы они узнали что-то новое, испытали эстетическое удовольствие, прониклись духом той или иной эпохи.
Рабочий процесс
Обычно я нахожу фото, листая ленты в социальных сетях. Затем идет длительный процесс подбора цветов. Стараюсь аккуратно раскрасить каждый пиксель, чтобы получить достойный результат. Раньше колоризация одного снимка занимала у меня два-три часа. Сейчас я долго работаю над деталями, чтобы показать людям полноценную картину. Мне нравится рассматривать одежду героев, предметы в руках, прослеживать линию взгляда. Все это проходит через меня, особенно блокадные фотографии. Поэтому процесс может занять весь день. Но не все военные снимки получается закончить, начинаю сильно сопереживать, буквально до кома в горле.
Также много времени уходит на поиски исторических источников. Все-таки не всегда можно по оттенку серого точно определить цвет. Поэтому, чтобы достоверно передать облик на снимке, нужно изучить его историю, а в идеале найти документальные кадры уже в цветном варианте. За любую неточность аудитория сожрет меня в комментариях. Поэтому я работаю по одному принципу: сначала реалистичность и только потом красота. Мне нравится, когда люди пишут: «Ой, а мы думали, что это оригинал!»
Почему Петербург идеально подходит для колоризации
Меня давно привлекали архитектура и история. С точки зрения культурной и исторической эстетики Петербург, в котором я живу с детства, — идеальный город. Но, к сожалению, нельзя сказать тоже самое с точки зрения урбанистики. Во время работы над колоризацией старой витрины или рекламного плаката я часто задумываюсь о нынешнем состоянии города. То безобразие, которое творится в спальных районах, вызывает у меня печаль. Поэтому в своих работах я пытаюсь показать, как снова сделать городскую среду привлекательной — какой она когда-то была.
Об отрасли и ее проблемах
За последние несколько лет интерес к колоризации серьезно возрос. Профессиональное сообщество постоянно расширяется. Раньше это было увлечением старшего поколения, потому что молодых людей редко может заинтересовать кропотливая работа. Поэтому новые подписчики удивляются, когда видят меня, а не 70-летнего пенсионера. Но сегодня среди колористов есть разные люди: реставраторы, историки, художники. Правда большинство из них — мужчины. Вообще гендерный вопрос в колористике стоит остро. Мне часто пишут, что в мою сторону было бы меньше негатива, если бы я была другого пола и возраста. Не знаю, с чем это связано, возможно, как и во многих областях, больше доверия вызывают люди в возрасте, мол, у них больше жизненного опыта.
Но гендерные проблемы — не единственные. Сегодня профессионалы все чаще прибегают к помощи нейросетей. Поэтому есть опасение, что скоро в этой области программа полностью заменит человека. Однако она не способна прорабатывать все до мельчайших деталей, в этом человеческая рука лучше компьютера. Машина не вкладывает душу в работу, не передает настрой зрителю, а это напрочь убивает шарм колоризированных снимков.
Текст: Сергей Колесников
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