В Telegram появятся групповые видеозвонки

По мнению Дурова, появление в мессенджере групповых видеозвонков сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков. «Совместное использование экрана, шумоподавление, поддержка десктопной версии и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с удобством уровня Telegram, скоростью и шифрованием», — отметил он.

Групповые видеозвонки появятся в Telegram в мае 2021 года.

Также команда мессенджера тестирует веб-версию видеозвонков, которую добавят в ближайшее время. Речь идет о Telegram для браузеров, представленных в апреле 2021 года. Версия K доступна по адресу webk.telegram.org, Версия Z — по адресу webz.telegram.org. Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений, а также «одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах».