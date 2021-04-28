В Telegram появятся групповые видеозвонки

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере групповых видеозвонков. Возможность общаться через видео будет встроена в голосовые чаты.
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BigTunaOnline / Shutterstock.com
По мнению Дурова, появление в мессенджере групповых видеозвонков сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков. «Совместное использование экрана, шумоподавление, поддержка десктопной версии и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с удобством уровня Telegram, скоростью и шифрованием», — отметил он.
Групповые видеозвонки появятся в Telegram в мае 2021 года.
Также команда мессенджера тестирует веб-версию видеозвонков, которую добавят в ближайшее время. Речь идет о Telegram для браузеров, представленных в апреле 2021 года. Версия K доступна по адресу webk.telegram.org, Версия Z — по адресу webz.telegram.org. Оба клиента поддерживают анимированные стикеры, темную тему, папки, комментарии и другие функции нативных приложений, а также «одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах».
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