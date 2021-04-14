Как выяснили в Facebook, отключение счетчика лайков действительно снижает социальное давление. Однако не у всех. «Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки «нравится», но другие все еще хотят их видеть и следить за тем, что популярно», — приводит TJ заявление пресс-службы корпорации.

После того, как в 2019 году Instagram в рамках тестирования начал скрывать счетчик лайков, в 2021-ом пользователи смогут сами выбрать, видеть отметки «нравится» или нет. Аналогичный опциональный тест начнется 14 апреля и в Facebook.

Напомним, Facebook начал рассматривать возможность отказаться от лайков еще в 2019 году. Вслед за Instagram и «ВКонтакте», которые тестировали тогда подобную технологию, в социальной сети начали разрабатывать собственную — но на тот момент только для Android-приложения. В том же году Instagram отказался от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.