Блогеры по-прежнему могут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. В рамках эксперимента зрители также смогут поставить «палец вниз» — это поможет настроить рекомендации, которые предлагает YouTube. Однако точное количество негативных реакций сможет увидеть только владелец канала.

Отключить дизлайки в YouTube решили после критики и жалоб от блогеров — по их мнению, общедоступный счетчик повышает вероятность дискредитации и оскорбления авторов видео. Пока функция будет доступна лишь некоторым пользователям. После тестового периода руководство видеохостинга проведет анализ и выяснит, насколько такое обновление необходимо в будущем.