Видеохостинг YouTube начал тестировать новый интерфейс. В рамках эксперимента будет отключен счетчик дизлайков — такое решение было принято после критики и жалоб пользователей.
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Фото: Shutterstock.com
Блогеры по-прежнему могут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. В рамках эксперимента зрители также смогут поставить «палец вниз» — это поможет настроить рекомендации, которые предлагает YouTube. Однако точное количество негативных реакций сможет увидеть только владелец канала.
Отключить дизлайки в YouTube решили после критики и жалоб от блогеров — по их мнению, общедоступный счетчик повышает вероятность дискредитации и оскорбления авторов видео. Пока функция будет доступна лишь некоторым пользователям. После тестового периода руководство видеохостинга проведет анализ и выяснит, насколько такое обновление необходимо в будущем.
Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.— YouTube (@YouTube) March 30, 2021
Напомним, в 2019 году YouTube ввел новые правила модерации контента видеохостинга и начал удалять экстремистские каналы, блокировать видео с пропагандой дискриминации любого характера и ролики, содержащие натуралистичные сцены насилия. Ранее руководство видеохостинга заявило о намерении перестать показывать пользователям точное количество подписчиков.
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