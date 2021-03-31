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YouTube отключает счетчик дизлайков. В качестве эксперимента

Видеохостинг YouTube начал тестировать новый интерфейс. В рамках эксперимента будет отключен счетчик дизлайков — такое решение было принято после критики и жалоб пользователей.

  • Фото: Shutterstock.com

Блогеры по-прежнему могут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. В рамках эксперимента зрители также смогут поставить «палец вниз» — это поможет настроить рекомендации, которые предлагает YouTube. Однако точное количество негативных реакций сможет увидеть только владелец канала.

Отключить дизлайки в YouTube решили после критики и жалоб от блогеров — по их мнению, общедоступный счетчик повышает вероятность дискредитации и оскорбления авторов видео. Пока функция будет доступна лишь некоторым пользователям. После тестового периода руководство видеохостинга проведет анализ и выяснит, насколько такое обновление необходимо в будущем.

Напомним, в 2019 году YouTube ввел новые правила модерации контента видеохостинга и начал удалять экстремистские каналы, блокировать видео с пропагандой дискриминации любого характера и ролики, содержащие натуралистичные сцены насилия. Ранее руководство видеохостинга заявило о намерении перестать показывать пользователям точное количество подписчиков.

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