Какой способ связи наиболее эффективен для работы: видеоконференции или аудиозвонки? Выяснили ученые

Работа во время видеоконференций с коллегами менее продуктивна, чем во время аудиозвонков. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Карнеги-Меллона.
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Фото: Shutterstock.com
В эксперименте по оценке влияния видео и аудиозвонков участвовали 99 пар. Каждая из них в течение получаса выполняла шесть различных заданий. Результаты тестирования оказались выше у тех участников, которые не могли общаться невербально.
Оказалось, что видео во время конференций с коллегами отвлекает сотрудников и снижает их коллективный интеллект. Это приводит к неравному вкладу в разговор и нарушает синхронизацию голосов. Поэтому для рабочих «созвонов» лучше использовать аудиосвязь.
При аудиозвонке люди более равномерно и равноправно участвуют в разговоре, так как лишены дополнительных возможностей для коммуникации. А во врем видеоконференции часть команды с большей вероятностью будет молчать.
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