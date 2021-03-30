Какой способ связи наиболее эффективен для работы: видеоконференции или аудиозвонки? Выяснили ученые

В эксперименте по оценке влияния видео и аудиозвонков участвовали 99 пар. Каждая из них в течение получаса выполняла шесть различных заданий. Результаты тестирования оказались выше у тех участников, которые не могли общаться невербально.

Оказалось, что видео во время конференций с коллегами отвлекает сотрудников и снижает их коллективный интеллект. Это приводит к неравному вкладу в разговор и нарушает синхронизацию голосов. Поэтому для рабочих «созвонов» лучше использовать аудиосвязь.

При аудиозвонке люди более равномерно и равноправно участвуют в разговоре, так как лишены дополнительных возможностей для коммуникации. А во врем видеоконференции часть команды с большей вероятностью будет молчать.