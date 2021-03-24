Пентагон рассекретил рапорт о создании мема про русских хакеров — с медведем в пальто и ушанке

Мем изображает медведя в пальто и ушанке — он спотыкается и роняет из рук корзинку в виде тыквы, с которой дети выпрашивают сладости на Хеллоуин. Из тыквы выпадают замаскированные под конфеты вредоносные программы, среди которых ComRAT, WellMess, Lolax и XTunnel. Впервые мем был опубликован Кибернетическим командованим США в октябре 2020 года в Twitter.

Рапорт о создании мема запросила журналистка и эксперт по кибербезопасности Руна Сандвик, воспользовавшись законом о свободе информации — по нему любой гражданин США может получить государственные документы, если тема не входит в список исключений. Спустя три месяца она получила ответ.

Отчет, как пишет Vice, состоит в основном из засекреченных сообщений в электронной почте. Первое было отправлено в 11:24 7 октября — в нем говорится об идее рассказать людям о вредоносных программах. Далее в переписке обсуждают то, как должна выглядеть картинка, и что мем будет утвержден командиром. За день до публикации командование провело семинар, участники которого проработали текст твита.