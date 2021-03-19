В России хотят ввести налог на донаты для стримеров

Как рассказал РИА «Новости» сенатор Алексей Пушков, Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований треш-стримерам. Именно за счет таких донатов стримеры получают прибыль. Более того, по мнению сенатора, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — резюмировал он.

Кроме того, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей.

Обсуждение наказания для треш-стримеров в России началось после эфира видеоблогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay. 2 декабря 2020 года он вел стрим, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Блогер был арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем гибель человека. Ему грозит до 15 лет колонии.