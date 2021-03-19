В России хотят ввести налог на донаты для стримеров

Федеральная налоговая служба намерена ввести налог на пожертвования треш-стримерам. Кроме того, стримеров вообще планируют обязать регистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей.
-
Фото: Shutterstock.com
Как рассказал РИА «Новости» сенатор Алексей Пушков, Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований треш-стримерам. Именно за счет таких донатов стримеры получают прибыль. Более того, по мнению сенатора, за дополнительную плату можно заказать эфир с конкретным сюжетом. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — резюмировал он.
Кроме того, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров вообще в качестве индивидуальных предпринимателей.
Обсуждение наказания для треш-стримеров в России началось после эфира видеоблогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay. 2 декабря 2020 года он вел стрим, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Блогер был арестован по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем гибель человека. Ему грозит до 15 лет колонии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.