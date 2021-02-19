Сердце в бинтах, шприц с вакциной и бородатая женщина: Apple добавила 217 новых эмодзи

В обновлении операционной системы iOS 14.5 от Apple появятся 217 новых эмодзи. Например, сердце в бинтах, прозрачный шприц с вакциной и даже бородатая женщина.
Большая часть добавленных эмодзи — пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Также будут доступны изображения бородатых женщин и мужчин — они будут отличаться густотой бровей и длинными волосами. Пользователи Apple смогут делиться смайликами с различными состояниями — усталостью от холодов и даже головокружением. Появятся и новые варианты сердечек — в огне и бинтах.
Skin tone options for couples 👩❤️👨👩❤️💋👩👩❤️💋👨👩❤️👩👨❤️👨👨❤️💋👨💏💑 in iOS 14.5 allow each to have a different skin tone. This works the same way as 👬👭👫 added in 2019. In beta now; public release soon. pic.twitter.com/UCUqgmCZ5L— Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021
Среди предметов обновится иконка наушников — вместо черных теперь появятся первые беспроводные AirPods Max от Apple. Шприц с кровью теперь станет пустым — вероятно, это связано с вакцинацией от коронавируса.
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