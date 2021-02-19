Сердце в бинтах, шприц с вакциной и бородатая женщина: Apple добавила 217 новых эмодзи

Большая часть добавленных эмодзи — пары, которые отличаются расовыми и гендерными признаками партнеров. Также будут доступны изображения бородатых женщин и мужчин — они будут отличаться густотой бровей и длинными волосами. Пользователи Apple смогут делиться смайликами с различными состояниями — усталостью от холодов и даже головокружением. Появятся и новые варианты сердечек — в огне и бинтах.