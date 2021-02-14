Илон Маск пригласил Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse, однако ответа не получил

Напомним, Clubhouse — новая социальная сеть, пользователи которого общаются исключительно голосом. Чтобы войти в приложение, необходимо получить инвайт — приглашение от человека, который уже пользуется Clubhouse. Сейчас там можно встретить как и иностранных, так и российских знаменитостей, в том числе Илона Маска, Джареда Лето, Опру Уинфри, Покраса Лампаса и Анастасию Ивлееву.