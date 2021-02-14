Илон Маск пригласил Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse, однако ответа не получил

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину поговорить в новой социальной сети Clubhouse. Бизнесмен опубликовал свое приглашение в Twitter, при этом отметив официальный аккаунт президента.
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Фото: Shutterstock
В твите Илон Маск спросил у главы государства о том, хотел бы он присоединиться к диалогу с ним в Clubhouse. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он уже на русском языке.
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Напомним, Clubhouse — новая социальная сеть, пользователи которого общаются исключительно голосом. Чтобы войти в приложение, необходимо получить инвайт — приглашение от человека, который уже пользуется Clubhouse. Сейчас там можно встретить как и иностранных, так и российских знаменитостей, в том числе Илона Маска, Джареда Лето, Опру Уинфри, Покраса Лампаса и Анастасию Ивлееву.
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