Instagram начнет удалять аккаунты пользователей, которые оскорбляют других в личных сообщениях

«Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем о людях, нарушающих наши правила в личных сообщениях. В настоящее время, когда кто-то отправляет сообщения, нарушающие наши правила, мы запрещаем этому человеку отправлять какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его аккаунт. Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений», — заявили в администрации Instagram.

Кроме того, в скором времени у всех пользователей Instagram появится возможность блокировать личные сообщения, приходящие от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас такая функция работает только для аккаунтов компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.

«Мы хотим, чтобы Instagram был местом, где люди могли общаться с людьми, которые им нравятся. Но мы так же знаем, что, как и в офлайновом мире, всегда будут те, кто оскорбляет других. […] Мы стремимся делать все возможное для борьбы с ненавистью и расизмом на нашей платформе. Мы надеемся на сотрудничество с другими компаниями, футбольными ассоциациями, неправительственными организациями, правительствами, родителями и преподавателями, как онлайн, так и офлайн», — резюмируют в Instagram.