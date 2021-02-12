Instagram начнет удалять аккаунты пользователей, которые оскорбляют других в личных сообщениях

Instagram начнет удалять применять «более жесткие меры» в отношении тех пользователей, которые рассылают оскорбления в личных сообщения. Если раньше им ограничивали возможность отправлять какие-либо сообщения в течение определенного периода, то теперь такие аккаунты будут удалять.
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Фото: Shutterstock.com
«Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем о людях, нарушающих наши правила в личных сообщениях. В настоящее время, когда кто-то отправляет сообщения, нарушающие наши правила, мы запрещаем этому человеку отправлять какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его аккаунт. Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений», — заявили в администрации Instagram.
Кроме того, в скором времени у всех пользователей Instagram появится возможность блокировать личные сообщения, приходящие от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас такая функция работает только для аккаунтов компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.
«Мы хотим, чтобы Instagram был местом, где люди могли общаться с людьми, которые им нравятся. Но мы так же знаем, что, как и в офлайновом мире, всегда будут те, кто оскорбляет других. […] Мы стремимся делать все возможное для борьбы с ненавистью и расизмом на нашей платформе. Мы надеемся на сотрудничество с другими компаниями, футбольными ассоциациями, неправительственными организациями, правительствами, родителями и преподавателями, как онлайн, так и офлайн», — резюмируют в Instagram.
Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки».
Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований и заказа еды.
Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще тестирует новый способ восстановления аккаунтов после их взлома, запустила личные сообщения в веб-версии и начала предупреждать пользователей о фейковом контенте.
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