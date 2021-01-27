Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Чтобы делиться «добрыми советами»

По словам Дроздова, зарегистрироваться в TikTok ему посоветовал приятель. Ученого отговаривали и предупреждали о «тусовке дурачков» в соцсети, но он все равно пошел на риск — чтобы делиться «добрыми советами» с молодежью.

«Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — рассказал изданию «Подъем» Дроздов.

При этом копировать легендарную передачу в своих роликах Дроздов не собирается. «Передача имела 50 лет прекрасной службы, я подготовил преемника. Я преподаю, веду научную работу, не буду же я о происхождении Вселенной в TikTok рассказывать», — добавил он.

Пока в аккаунте Николая Дроздова в TikTok всего одно видео — приветственное. За сутки ролик набрал 56 тысяч просмотров, а сам Дроздов обзавелся 26 тысячами подписчиков.