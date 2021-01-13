Историю Томаса опубликовала газета The New York Times. Биткоинами программист начал интересоваться в начале 2010-х — ему понравилось, что система неподконтрольна государствам и крупным компаниям. В 2011 году Томас опубликовал ролик, в котором объяснил концепцию криптовалюты — один из посмотревший видео отблагодарил программиста, подарив ему 7 002 биткоина.

Тогда же курс биткоина впервые пересек отметку в 1 доллар, и Томас решил загрузить ключи к кошельку на диск IronKey. Комбинация была на всякий случай записана на листке бумаги, который позже был утерян.

Сейчас на счету программиста уже 241 634 818 миллионов долларов — столько хранящиеся в кошельке биткоины стоят по текущему курсу (34 509 долларов за 1 биткоин). Чтобы зайти в кошелек, IronKey дает только 10 попыток на ввод пароля, после чего блокирует содержащиеся на нем данные навсегда. Чтобы воспользоваться биткоинами, у Томаса осталось только две попытки — 8 из 10 он уже использовал.

По данным компании Chainalysis, которая занимается статистическими исследованиями криптовалют, около 20% всех биткоинов утрачены владельцами из-за забытых паролей. По текущему курсу это примерно 140 миллионов долларов. 3 января 2021 года курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов за одну единицу криптовалюты. По состоянию на 13 января, курс биткоина оценивается в 34 509,40 долларов.