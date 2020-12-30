Скучали по платью-хамелеону, которое одним кажется бело-золотым, а другим — черно-синим? Найден новый предмет одежды, который «взорвет мозг» пользователям Сети. Это свитер — то ли серый, то ли фиолетовый. Так какого он цвета?
Пользовательница Reddit Меган Артур выложила снимок своего свитера, который становится «двух совершенно разных цветов при разном освещении». Чтобы доказать это, она выложила ролик, в котором при свете лампы в ванной свитер серо-зеленого цвета, а при более тусклом в комнате — фиолетового.
Как утверждает Артур, изменения в цвете одежды можно заметить как через камеру, так и невооруженным взглядом. При этом большую часть времени свитер кажется зеленоватым.
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