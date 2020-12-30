Пользовательница Reddit Меган Артур выложила снимок своего свитера, который становится «двух совершенно разных цветов при разном освещении». Чтобы доказать это, она выложила ролик, в котором при свете лампы в ванной свитер серо-зеленого цвета, а при более тусклом в комнате — фиолетового.