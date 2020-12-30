Четыре робота Boston Dynamics танцуют твист под хит 60-х и поздравляют человечество с наступающим Новым годом 🤖

Если у вас все еще нет праздничного настроения, мы нашли видео, которое способно его пробудить. Четыре робота Boston Dynamics станцевали под хит 1960-х «Do You Love Me?» группы The Contours и поздравили человечество с наступающим Новым годом. Ну как, сработало?
Танец начинает человекоподобный робот Atlas, разучивший движения твиста (почти Элвис!), затем к нему присоединяется еще один собрат по модели. Следом в кадре появляется робопес Spot, а за ним — робот на колесах Handle. «Вся наша команда собралась месте, чтобы отметить начало Нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. С Новым годом от всех нас в Boston Dynamics», — говорится в описании к видео.
Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике. Президентом компании является Марк Райберт, который создал ее в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. В 2013 году Boston Dynamics была куплена Google, а в 2016 продана — тогда в корпорации посчитали, что Boston Dynamics вряд ли сможет выпустить коммерчески успешный продукт в ближайшие несколько лет.
На сегодняшний день является одним из самых известных производителей роботов в мире, а самый популярный продукт — робопес Spot. Почти как кот Матроскин, который умеет «и на машинке шить, и крестиком вышивать»! Робот-собака перевозит и аккуратно складывает коробки, помогает врачам в борьбе с коронавирусом и даже работает в Чернобыле — ему пришлось носить бахилы и измерять уровень радиации.
Посмотрите, как Spot играет в футбол, участвует в перформансах и танцует. Прямо как осел из «Шрека»!
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