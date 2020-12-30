Четыре робота Boston Dynamics танцуют твист под хит 60-х и поздравляют человечество с наступающим Новым годом 🤖

Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике. Президентом компании является Марк Райберт, который создал ее в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. В 2013 году Boston Dynamics была куплена Google, а в 2016 продана — тогда в корпорации посчитали, что Boston Dynamics вряд ли сможет выпустить коммерчески успешный продукт в ближайшие несколько лет.

На сегодняшний день является одним из самых известных производителей роботов в мире, а самый популярный продукт — робопес Spot. Почти как кот Матроскин, который умеет «и на машинке шить, и крестиком вышивать»! Робот-собака перевозит и аккуратно складывает коробки, помогает врачам в борьбе с коронавирусом и даже работает в Чернобыле — ему пришлось носить бахилы и измерять уровень радиации.

Посмотрите, как Spot играет в футбол, участвует в перформансах и танцует. Прямо как осел из «Шрека»!