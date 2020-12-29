«Беды с башкой» и широкий Путин: «ВКонтакте» назвала главные мемы 2020 года

На девятом месте мем «Беды с башкой», появившийся в начале года. За основу взята заставка программы «Беседы с батюшкой» — часть букв стерли так, чтобы получилась мемная фраза. «Мем «Беды с башкой», в первую очередь, это способ сказать кому-то, что у него не все в порядке с головой. В широком смысле это просто серия забавных фотожаб, которые доказывают, что фразу можно сделать из любых букв и слов», — отмечают в Memopedia.