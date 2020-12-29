«Беды с башкой» и широкий Путин: «ВКонтакте» назвала главные мемы 2020 года

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала 10 самых популярных среди пользователей мемов 2020 года. От абсурдных мотивационных задачек до уничтожительного историка Понасенкова — рассказываем о них.
На первом месте мем «Загадка от Жака Фреско» — серия мемов, высмеивающая мотивационные картинки с цитатами американского футуролога Жака Фреско. Текст из загадки обычно абсолютно бессмысленный и абсурдный, что и стало фишкой мема.
Серебро у мема «Андрей Гайдулян и дэб». Актер, известный по роли Саши в сериалах «Универ» и «СашаТаня» стал героем постироничных мемов, с помощью которых он «побывал» в каждом городе России. Люди брали фото Гайдуляна и помещали его на улицы различных городов, после чего публиковали в сообществах типа «Подслушано» с текстом: «А вы знали, что в марте этого года наш город посещала звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» – Андрей Гайдулян?».
Бронза рейтинга у «Польской коровы» — меме, в котором смешная корова танцует под забавную польскую песню.
На четвертом месте мем «Ну как там с деньгами». Он происходит из старого телефонного розыгрыша — диалога «Михаила Павловича Терентьева» с неизвестным мужчиной, у которого пытаются узнать, «че там с деньгами», которые Терентьев «вложил в капитал прожиточного минимума».
Пятое место в рейтинге главных мемов 2020 года заняла фраза «Вы думаете, что я вас не переиграю? Я вас уничтожу» историка Евгения Понасенкова. Эти слова используются в адрес ненавистного оппонента.
На шестом месте мем «Широкий Путин», в котором растянутый президент идет по коридору. Искаженный отрывок под музыку Song For Denise вставляют в самые разные видео.
@icumoniceball
You can’t tell me this is 🧢 #viral #cats #fyp #vibes♬ original sound - icumoniceball
Седьмое место и «Кот качает головой». Видео превратилось в гифку на Twitch, а потом стало популярным в Tiktok. В мемах ролик используется как иллюстрация маленькой, но очень приятной победы. «Например, когда ты заказываешь 10 наггетсов, а потом находишь еще один бесплатный», — говорят в сообществе Memopedia.
На восьмом месте рейтинга мемная фраза «Ля ты крыса», произнесенная комиком Демисом Карибидисом. Выражение используется для порицания или обвинения кого-то.
На девятом месте мем «Беды с башкой», появившийся в начале года. За основу взята заставка программы «Беседы с батюшкой» — часть букв стерли так, чтобы получилась мемная фраза. «Мем «Беды с башкой», в первую очередь, это способ сказать кому-то, что у него не все в порядке с головой. В широком смысле это просто серия забавных фотожаб, которые доказывают, что фразу можно сделать из любых букв и слов», — отмечают в Memopedia.
Замыкает десятку самых популярных мемов 2020 года Качок Доге и Чимс — мем большим накачанным сиба-ину Доге и маленьким псом той же породы по кличе Чимс. Большой Доге это что-то прекрасное из прошлого, а маленький Чимс — ничтожная его версия в настоящем.
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