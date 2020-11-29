Исследование: что влияет на образ зумеров в социальных сетях и насколько внимательно они следят за лайками

Всего в опросе участвовали более 10 тысяч человек от 14 до 24 лет, которые довольно много свободного времени проводят в интернете. Результаты исследования показали, что 95% опрошенных ежедневно заходят во «ВКонтакте», а более 70% — в YouTube и Instagram.

При этом каждый из них в соцсетях создает определенный образ, заполняя информацию профиля, публикая фотографии и записи и текстовые посты. Согласно исследованию, зумеры, которые делятся историями и фото, в среднем имеют больше друзей в интернете и больше близких друзей — в отличие от тех, кто предпочитает тексты. У второй категории пользователей меньше виртуальных друзей, но по количеству близких друзей они особо не отличаются.

Кроме того, число друзей и подписчиков связано с контролем за собственным образом в интернете. Так, пользователи, которых волнует количество лайков, в среднем имеют больше онлайн-друзей в соцсетях и близких друзей в жизни.

Ещё респондентам предлагалось оценить, насколько они откровенны в своих записях: от 1 («Не пишу ни о чём личном») до 4 («Предельно откровенен в своих публикациях».) Оказалось, что между степенью откровенности и количеством друзей в социальных сетях тоже есть значимая положительная, хотя и довольно слабая связь. Ещё более слабая, но значимая связь наблюдается с числом близких друзей. То есть пользователи с широким кругом общения более открыто выражают мысли в социальных сетях и склонны писать о личном.

Выяснилось, что респонденты, которых волнует количество лайков, чаще остальных сидят в VK, Instagram, TikTok и реже в Facebook. При этом выяснилось, что пользователи Instagram чаще следят за лайками на своих публикациях, чем те, кто предпочитает другие соцсети: 57% против 40%.