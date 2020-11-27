Как связано количество подписчиков с тем, что молодежь публикует в интернете? «ВКонтакте» и ВШЭ исследовали поколение Z

«ВКонтакте» и Высшая школа экономики продолжают исследовать поведение поколения Z в Сети. Они выяснили, связано ли количество друзей и подписчиков с тем, что молодежь публикует в интернете, а также насколько внимательно следят за лайками в соцсетях. Своими выводами они поделились с редакцией «Собака.ru» — публикуем их.
У пользователей, которые делятся историями и фото в соцсетях, в среднем больше друзей в интернете и больше близких друзей, чем у тех, кто не использует такие типы контента. А те, кто предпочитают выкладывать текстовые посты, наоборот — меньше друзей в онлайне.
Количество друзей и подписчиков связано с контролем за собственным образом в интернете. Например, пользователи, которые следят за лайками под своими публикациями, в среднем насчитывают больше друзей в социальных сетях и близких друзей в жизни.
У тех, кто готов удалить свою публикацию, если в течение часа ее никто не оценит, также в среднем больше друзей в социальных сетях.
Пользователи с широким кругом общения более открыто выражают мысли в Сети и склонны писать о личном. В отличие от тех, кто имеет определенное количество близких друзей.
Желание получать обратную связь от подписчиков влияет на выбор социальных сетей. Пользователи, которые скрупулезно следят за лайками, предпочитают «ВКонтакте», Instagram, TikTok. Facebook в этом плане отстает. При этом другие соцсети — Twitter, «Одноклассники», YouTube — одинаково популярны у тех, кому важна оценка публикаций и кому нет.
От того, насколько пользователи заботятся и контролируют созданный ими образ в Сети, зависит время, на которое они готовы расстаться с соцсетями. Те, кто сильнее беспокоится о своем образе, могут провести без них гораздо меньше времени. «Например, среди следящих за лайками 19% совсем не могут остаться без связи, а среди тех, кто не следит — 11%. Не могут себе этого позволить и 24% пользователей, которые вообще готовы удалить непопулярную публикацию — среди тех, кто не готов, таких почти на 10% меньше», — говорят во «ВКонтакте».
Иван Груздев
Директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ:
Эти данные подтверждают простую интуицию. Те, кто инвестирует сравнительно больше времени и сил во взаимодействие в социальных сетях, становятся в них популярнее. При этом такие взаимодействия сами по себе оказываются для людей все более важной частью их социальной жизни. Здесь интересно подумать о том, какие эффекты такая вовлечённость в онлайн может иметь на жизнь зумеров в целом. Сейчас на этот счет в ходу много спекуляций. Часто можно услышать, что активные пользователи социальных сетей с большей вероятностью могут столкнуться с различными расстройствами психики. Но недавние исследования психологов не подтверждают наличие такой связи и даже предполагают, что активность в сетях может быть действенным способом преодоления чувства одиночества. Учитывая повсеместное распространение карантинных мер, а также непрекращающийся рост внимания к проблематике эмоционального благополучия молодежи, эти вопросы становятся все более важными.
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