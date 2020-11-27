Как связано количество подписчиков с тем, что молодежь публикует в интернете? «ВКонтакте» и ВШЭ исследовали поколение Z

У пользователей, которые делятся историями и фото в соцсетях, в среднем больше друзей в интернете и больше близких друзей, чем у тех, кто не использует такие типы контента. А те, кто предпочитают выкладывать текстовые посты, наоборот — меньше друзей в онлайне.

Количество друзей и подписчиков связано с контролем за собственным образом в интернете. Например, пользователи, которые следят за лайками под своими публикациями, в среднем насчитывают больше друзей в социальных сетях и близких друзей в жизни.

У тех, кто готов удалить свою публикацию, если в течение часа ее никто не оценит, также в среднем больше друзей в социальных сетях.

Пользователи с широким кругом общения более открыто выражают мысли в Сети и склонны писать о личном. В отличие от тех, кто имеет определенное количество близких друзей.

Желание получать обратную связь от подписчиков влияет на выбор социальных сетей. Пользователи, которые скрупулезно следят за лайками, предпочитают «ВКонтакте», Instagram, TikTok. Facebook в этом плане отстает. При этом другие соцсети — Twitter, «Одноклассники», YouTube — одинаково популярны у тех, кому важна оценка публикаций и кому нет.

От того, насколько пользователи заботятся и контролируют созданный ими образ в Сети, зависит время, на которое они готовы расстаться с соцсетями. Те, кто сильнее беспокоится о своем образе, могут провести без них гораздо меньше времени. «Например, среди следящих за лайками 19% совсем не могут остаться без связи, а среди тех, кто не следит — 11%. Не могут себе этого позволить и 24% пользователей, которые вообще готовы удалить непопулярную публикацию — среди тех, кто не готов, таких почти на 10% меньше», — говорят во «ВКонтакте».