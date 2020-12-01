Как два 25-летних программиста из Петербурга заработали за полгода 28 млн рублей на стартапе по распознаванию лиц

Потерял кошелек, но придумал бизнес

«Как-то я потерял кошелек со всеми банковскими картами и пропуском на работу. Это был ужас! Тогда я подумал, что круто было бы везде проходить при помощи идентификации лица: в бизнес-центр, спортзал, метро, а также заходить в мобильный банк и расплачиваться в кофейне при помощи одного взгляда», — подумал пару лет назад 23-летний петербуржец, специалист в области написания алгоритмов машинного обучения Олег Новиков, выпускник бостонского Suffolk University (США).

После окончания американского вуза у Олега было два варианта – остаться в США и пойти на работу наемным менеджером или вернуться в родной Петербург, чтобы открыть свое дело. Он выбрал второй путь и через пару лет вместе с партнером по другим проектам Михаилом Козловым, выпускником Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения, создали стартап O.Vision.

Идея бизнеса есть — создать систему пропуска в помещение на основе распознавания лица, а денег — нет. Тогда они привлекли третьего партнера Даниила Созонова, выпускника University College London. Он и помог с привлечением инвестиций: в проект вложилось несколько физических лиц, имена которых не разглашаются. Кроме того, партнеры участвовали в одном из крупнейших в мире конкурсе стартапов Slush 100 Pitching Competition и заняли второе место, потом подали заявку на грант Amazon и получили 100 тыс. долларов. Затем попробовали себя в программе Global Pilots от Microsoft, и это принесло им еще 120 тыс. долларов. Всего в проект было вложено около 1 млн долларов.