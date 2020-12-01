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Как два 25-летних программиста из Петербурга заработали за полгода 28 млн рублей на стартапе по распознаванию лиц

Петербуржцы Олег Новиков и Михаил Козлов создали it-компанию O.Vision. Ее флагманский продукт — технология распознавания лица O.Gate, над которой команда трудилась полтора года. Сегодня это самая быстрая система из существующих, идентификация лица происходит за 0,2 секунды, заявляют в компании. Партнеры уверены, что через 3-5 лет вход по лицу в здания будет такой же обыденной вещью, как и сервисы по доставке еды, стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь.

  • Пресс-служба O.Vision

    Владельцы компании O.Vision (слева направо): Олег Новиков и Михаил Козлов.

Потерял кошелек, но придумал бизнес

«Как-то я потерял кошелек со всеми банковскими картами и пропуском на работу. Это был ужас! Тогда я подумал, что круто было бы везде проходить при помощи идентификации лица: в бизнес-центр, спортзал, метро, а также заходить в мобильный банк и расплачиваться в кофейне при помощи одного взгляда», — подумал пару лет назад 23-летний петербуржец, специалист в области написания алгоритмов машинного обучения Олег Новиков, выпускник бостонского Suffolk University (США).

После окончания американского вуза у Олега было два варианта – остаться в США и пойти на работу наемным менеджером или вернуться в родной Петербург, чтобы открыть свое дело. Он выбрал второй путь и через пару лет вместе с партнером по другим проектам Михаилом Козловым, выпускником Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения, создали стартап O.Vision.

Идея бизнеса есть — создать систему пропуска в помещение на основе распознавания лица, а денег — нет. Тогда они привлекли третьего партнера Даниила Созонова, выпускника University College London. Он и помог с привлечением инвестиций: в проект вложилось несколько физических лиц, имена которых не разглашаются. Кроме того, партнеры участвовали в одном из крупнейших в мире конкурсе стартапов Slush 100 Pitching Competition и заняли второе место, потом подали заявку на грант Amazon и получили 100 тыс. долларов. Затем попробовали себя в программе Global Pilots от Microsoft, и это принесло им еще 120 тыс. долларов. Всего в проект было вложено около 1 млн долларов.

«Платежи защищены системой Anti-Spoofing, которая отличает «живого» человека от фото или видео на электронном или бумажном носителе».

 

Проект стартовал два года назад, над ним работало несколько человек. Сегодня штат компании насчитывает уже 40 специалистов, включая разработчиков, проектировщиков, сборщиков, установщиков и отдел менеджмента. В июне компания открыла офис продаж в Москве. За это время они реализовали свою мечту и вывели на рынок бесконтактную пропускную систему распознавания лица под названием O.Gate. Она помогает создавать цифровой офис, в котором полностью можно отказаться от карточек и ходить по биометрии лица. «Мы максимально минимизируем все физические носители и делаем нашу повседневную жизнь удобней и безопасней, а для бизнеса сокращаем затраты», — говорит Михаил Козлов. 

Партнеры уверяют, что O.Gate полностью сделана на 75% из российских комплектующих. Например, корпус производятся в Воронеже, стекло — в Петербурге.

  • Бесконтактная пропускная система распознавания лица O.Gate. Она же измеряет и температуру посетителю.  

Как работает система O.Gate

Система работает просто: она устанавливается на турникет при входе в бизнес-центр или на производство. Далее сотрудник компании должен зарегистрироваться в ней и загрузить свою фотографию (подходят даже селфи). Далее система начинает распознавать входящих, используя данные из базы, вмещающей более 100 000 фотографий. Пропускает O.Gate за 0,2 секунды. Для сравнения: китайские аналоги срабатывают за 1,5 секунды, российские конкуренты – в среднем за 1 секунду, уверяют в компании O.Vision.

«Система не является принудительной, она — альтернатива пластиковой проходке и решает проблему забытых пропусков и билетов. Но мы видим, как люди, однажды попробовав ее, продолжают пользоваться и дальше. Входить по лицу — это действительно удобно», — говорит Олег Новиков, считая, что через 3-5 лет технологии распознавания лица станут массовыми в использовании и все будут проходить только так.

По мнению учредителей стартапа, эта технология ворвется в нашу повседневную жизнь и станет такой же массовой, как сегодня сервисы доставки продуктов питания на дом, которые еще пять-семь лет назад были непривычным для многих. Кстати, именно на доставке товаров пытались заработать свои первые деньги Олег и Михаил пять лет назад. «Мы создали свою компанию Good Product примерно в одно и тоже время с iGooods Григория Куниса, который как раз привлек тогда 3 млн рублей инвестиций. У нас на тот момент уже было по 10 заказов в день, но нам 18-19-летним парням никто не давал денег, в нас не верили. Возможно, нам тогда опыта не хватило. Инвесторы говорили, что этот бизнес будет востребован лет через десять. Прошло пять лет и доставка сегодня везде. Тоже самое произойдет и с технологией распознавания лица, через пять лет ее будут использоваться везде», — уверен Олег Новиков.

«Искусственный интеллект и машинные алгоритмы развиваются столь стремительно, что уже распознают людей с синяками и в очках».

Первые контракты принесли акселераторы

С системой O.Gate разработчики участвовали во многих корпоративных акселераторах в прошлом году. Благодаря этому они смогли за семь месяцев заключить контрактов на 28 млн рублей, первый на поставку девайса для входа в инновационное пространство «Точка кипения» за 350 тыс. рублей был подписан с Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Позже с управляющими компаниями коворкингов, бизнес-центров, производств, среди них Газпром Нефть, Orange, РЖД, Benua Page и другие крупные корпорации.

В самом начале пандемии COVID-19 РЖД попросила команду O.Vision разработать и добавить в устройство распознавания человека систему бесконтактного замера температуры. Разработчики добавили, и теперь девайс не только идентифицирует личность посетителя, но еще и измеряет ему температуру.

Скепсис: смартфоны уже все умеют

Конечно, уже много лет карты лояльности и скидочные карты привязывают к смартфону, который умеет и отпечатки пальцев считывать, и лицо распознавать. «Зачем изобретать велосипед?» — один из самых частых вопросов разработчикам. «Мы тоже в самом начале хотели все к телефону привязать. Но если у человека все привязано к смартфону, и с собой больше ничего нет, то появляется много проблем. Телефон элементарно может разрядиться и все процессы парализуются. А лицо с нами всегда», — рассуждает Олег Новиков.

Кроме того, при привязке карты лояльности к смартфону нужно совершить два действия – сначала отсканировать на кассе ее, а затем оплатить банковской. В результате разработчики пришли к выводу, что биометрия неизбежно войдет в нашу повседневную жизнь и ее использовать гораздо удобнее. Кроме того, искусственный интеллект и машинное зрение сегодня развиваются столь стремительно, что уже распознают людей с синяками и в очках. «Поэтому ни драка, ни похмелье не станут препятствием для входа. Но если вдруг человек потеряет телефон, то потеряет доступы от всего», — уверяет Михаил.

Мгновенная оплата по лицу

Второй продукт, над которым завершает работу команда — бесконтактная система мгновенной оплаты O.Pay. Она позволит оплачивать покупки как в офлайне, так и в онлайне по такой же технологии — биометрии лица. Для этого надо скачать мобильное приложение компании, добавить фото, привязать банковскую карту, и можно в кафе или магазине оплатить покупки одним взглядом. Сейчас разработчики O.Vision работают над возможностью привязки к личному аккаунту O.Pay бонусных карт, скидок и других программ лояльности. При этом платежи защищены системой Anti-Spoofing, которая отличает «живого» человека от фото или видео на электронном или бумажном носителе, заверяют в компании. И уже в ближайшие несколько месяцев команда O.Vision готова объявить о первых клиентах-ретейлерах, установивших технологию O.Pay.

Амбиции разработчиков простираются на многие сферы экономики. Большой потенциал они видят в партнерстве со строительными компаниями, которые могут на этапе сдачи жилья предлагать покупателям установку системы распознавания лица для входа в квартиру. И тогда открывать замок можно будет одними глазами.

В ближайшем будущем Олег, Михаил и Даниил рассматривают возможность выхода на европейские рынки. «Сегодня американские и европейские продукты в области распознавания лица технологически отстают — Китай впереди планеты всей. Нам надо немного усовершенствовать свой продукт и тогда мы готовы выходить на мировой рынок», — говорит Олег Новиков.

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