Как два 25-летних программиста из Петербурга заработали за полгода 28 млн рублей на стартапе по распознаванию лиц

Петербуржцы Олег Новиков и Михаил Козлов создали it-компанию O.Vision. Ее флагманский продукт — технология распознавания лица O.Gate, над которой команда трудилась полтора года. Сегодня это самая быстрая система из существующих, идентификация лица происходит за 0,2 секунды, заявляют в компании. Партнеры уверены, что через 3-5 лет вход по лицу в здания будет такой же обыденной вещью, как и сервисы по доставке еды, стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь.
-
Владельцы компании O.Vision (слева направо): Олег Новиков и Михаил Козлов.
Потерял кошелек, но придумал бизнес
«Как-то я потерял кошелек со всеми банковскими картами и пропуском на работу. Это был ужас! Тогда я подумал, что круто было бы везде проходить при помощи идентификации лица: в бизнес-центр, спортзал, метро, а также заходить в мобильный банк и расплачиваться в кофейне при помощи одного взгляда», — подумал пару лет назад 23-летний петербуржец, специалист в области написания алгоритмов машинного обучения Олег Новиков, выпускник бостонского Suffolk University (США).
После окончания американского вуза у Олега было два варианта – остаться в США и пойти на работу наемным менеджером или вернуться в родной Петербург, чтобы открыть свое дело. Он выбрал второй путь и через пару лет вместе с партнером по другим проектам Михаилом Козловым, выпускником Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения, создали стартап O.Vision.
Идея бизнеса есть — создать систему пропуска в помещение на основе распознавания лица, а денег — нет. Тогда они привлекли третьего партнера Даниила Созонова, выпускника University College London. Он и помог с привлечением инвестиций: в проект вложилось несколько физических лиц, имена которых не разглашаются. Кроме того, партнеры участвовали в одном из крупнейших в мире конкурсе стартапов Slush 100 Pitching Competition и заняли второе место, потом подали заявку на грант Amazon и получили 100 тыс. долларов. Затем попробовали себя в программе Global Pilots от Microsoft, и это принесло им еще 120 тыс. долларов. Всего в проект было вложено около 1 млн долларов.
Проект стартовал два года назад, над ним работало несколько человек. Сегодня штат компании насчитывает уже 40 специалистов, включая разработчиков, проектировщиков, сборщиков, установщиков и отдел менеджмента. В июне компания открыла офис продаж в Москве. За это время они реализовали свою мечту и вывели на рынок бесконтактную пропускную систему распознавания лица под названием O.Gate. Она помогает создавать цифровой офис, в котором полностью можно отказаться от карточек и ходить по биометрии лица. «Мы максимально минимизируем все физические носители и делаем нашу повседневную жизнь удобней и безопасней, а для бизнеса сокращаем затраты», — говорит Михаил Козлов.
Партнеры уверяют, что O.Gate полностью сделана на 75% из российских комплектующих. Например, корпус производятся в Воронеже, стекло — в Петербурге.
Как работает система O.Gate
Система работает просто: она устанавливается на турникет при входе в бизнес-центр или на производство. Далее сотрудник компании должен зарегистрироваться в ней и загрузить свою фотографию (подходят даже селфи). Далее система начинает распознавать входящих, используя данные из базы, вмещающей более 100 000 фотографий. Пропускает O.Gate за 0,2 секунды. Для сравнения: китайские аналоги срабатывают за 1,5 секунды, российские конкуренты – в среднем за 1 секунду, уверяют в компании O.Vision.
«Система не является принудительной, она — альтернатива пластиковой проходке и решает проблему забытых пропусков и билетов. Но мы видим, как люди, однажды попробовав ее, продолжают пользоваться и дальше. Входить по лицу — это действительно удобно», — говорит Олег Новиков, считая, что через 3-5 лет технологии распознавания лица станут массовыми в использовании и все будут проходить только так.
По мнению учредителей стартапа, эта технология ворвется в нашу повседневную жизнь и станет такой же массовой, как сегодня сервисы доставки продуктов питания на дом, которые еще пять-семь лет назад были непривычным для многих. Кстати, именно на доставке товаров пытались заработать свои первые деньги Олег и Михаил пять лет назад. «Мы создали свою компанию Good Product примерно в одно и тоже время с iGooods Григория Куниса, который как раз привлек тогда 3 млн рублей инвестиций. У нас на тот момент уже было по 10 заказов в день, но нам 18-19-летним парням никто не давал денег, в нас не верили. Возможно, нам тогда опыта не хватило. Инвесторы говорили, что этот бизнес будет востребован лет через десять. Прошло пять лет и доставка сегодня везде. Тоже самое произойдет и с технологией распознавания лица, через пять лет ее будут использоваться везде», — уверен Олег Новиков.
Первые контракты принесли акселераторы
С системой O.Gate разработчики участвовали во многих корпоративных акселераторах в прошлом году. Благодаря этому они смогли за семь месяцев заключить контрактов на 28 млн рублей, первый на поставку девайса для входа в инновационное пространство «Точка кипения» за 350 тыс. рублей был подписан с Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Позже с управляющими компаниями коворкингов, бизнес-центров, производств, среди них Газпром Нефть, Orange, РЖД, Benua Page и другие крупные корпорации.
В самом начале пандемии COVID-19 РЖД попросила команду O.Vision разработать и добавить в устройство распознавания человека систему бесконтактного замера температуры. Разработчики добавили, и теперь девайс не только идентифицирует личность посетителя, но еще и измеряет ему температуру.
Скепсис: смартфоны уже все умеют
Конечно, уже много лет карты лояльности и скидочные карты привязывают к смартфону, который умеет и отпечатки пальцев считывать, и лицо распознавать. «Зачем изобретать велосипед?» — один из самых частых вопросов разработчикам. «Мы тоже в самом начале хотели все к телефону привязать. Но если у человека все привязано к смартфону, и с собой больше ничего нет, то появляется много проблем. Телефон элементарно может разрядиться и все процессы парализуются. А лицо с нами всегда», — рассуждает Олег Новиков.
Кроме того, при привязке карты лояльности к смартфону нужно совершить два действия – сначала отсканировать на кассе ее, а затем оплатить банковской. В результате разработчики пришли к выводу, что биометрия неизбежно войдет в нашу повседневную жизнь и ее использовать гораздо удобнее. Кроме того, искусственный интеллект и машинное зрение сегодня развиваются столь стремительно, что уже распознают людей с синяками и в очках. «Поэтому ни драка, ни похмелье не станут препятствием для входа. Но если вдруг человек потеряет телефон, то потеряет доступы от всего», — уверяет Михаил.
Мгновенная оплата по лицу
Второй продукт, над которым завершает работу команда — бесконтактная система мгновенной оплаты O.Pay. Она позволит оплачивать покупки как в офлайне, так и в онлайне по такой же технологии — биометрии лица. Для этого надо скачать мобильное приложение компании, добавить фото, привязать банковскую карту, и можно в кафе или магазине оплатить покупки одним взглядом. Сейчас разработчики O.Vision работают над возможностью привязки к личному аккаунту O.Pay бонусных карт, скидок и других программ лояльности. При этом платежи защищены системой Anti-Spoofing, которая отличает «живого» человека от фото или видео на электронном или бумажном носителе, заверяют в компании. И уже в ближайшие несколько месяцев команда O.Vision готова объявить о первых клиентах-ретейлерах, установивших технологию O.Pay.
Амбиции разработчиков простираются на многие сферы экономики. Большой потенциал они видят в партнерстве со строительными компаниями, которые могут на этапе сдачи жилья предлагать покупателям установку системы распознавания лица для входа в квартиру. И тогда открывать замок можно будет одними глазами.
В ближайшем будущем Олег, Михаил и Даниил рассматривают возможность выхода на европейские рынки. «Сегодня американские и европейские продукты в области распознавания лица технологически отстают — Китай впереди планеты всей. Нам надо немного усовершенствовать свой продукт и тогда мы готовы выходить на мировой рынок», — говорит Олег Новиков.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.