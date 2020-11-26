«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

Для того, чтобы страница получила обозначение профиля умершего человека, родственники скончавшегося должны обратиться в службу поддержки. Как рассказали «Собака.ru» во «ВКонтакте», необходимо только предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных страницу можно удалить или оставить как память для близких друзей.

Напомним, в 2019 году в Twitter заявили о том, что начнут удалять аккаунты, пользователи которых не заходили в социальную сеть в течение полугода. Подобная чистка была необходима для того, чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию в Twitter». Однако позже представители соцсети отказались от нововведения — до того момента, пока разработчики не создадут инструмент, позволяющий увековечить память умерших пользователей в мемориальных аккаунтах.