Новая функция Fleets («Флиты») позволяет пользователям выкладывать твиты, фото или видео, «срок жизни» которых составит сутки — они будут самоуничтожаться спустя 24 часа после публикации.

Лайкнуть или ретвитнуть флиты не получится. В Twitter надеются, что отсутствие реакций поможет снизить давление на пользователей за их высказывания и побудят выражать «сиюминутные мысли и чувства».

«Флиты» станут доступны в приложении Twitter на iOS и Android у всех пользователей в ближайшие дни. Найти их можно будет в верхней части ленты.

Напомним, ранее Twitter запустил функцию отложенных публикаций, а также разрешила сохранять черновики твитов в веб-версии.