Социальная сеть Twitter запустила механизм публикации самоуничтожающихся сообщений, вдохновленный «историями» в Instagram. Теперь пользователи могут выкладывать «флиты», которые будут исчезать через 24 часа.
Новая функция Fleets («Флиты») позволяет пользователям выкладывать твиты, фото или видео, «срок жизни» которых составит сутки — они будут самоуничтожаться спустя 24 часа после публикации.
Лайкнуть или ретвитнуть флиты не получится. В Twitter надеются, что отсутствие реакций поможет снизить давление на пользователей за их высказывания и побудят выражать «сиюминутные мысли и чувства».
«Флиты» станут доступны в приложении Twitter на iOS и Android у всех пользователей в ближайшие дни. Найти их можно будет в верхней части ленты.
Напомним, ранее Twitter запустил функцию отложенных публикаций, а также разрешила сохранять черновики твитов в веб-версии.
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