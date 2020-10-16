В поиске Google появилась возможность найти песню по свисту и пению

Согласно инструкции Google, нужно открыть последнюю версию приложения Google, нажать на значок микрофона и сказать « что это за песня?» или нажать на кнопку «Поиск песни». После этого можно напевать песню в течение 10-15 секунд, и Google выдаст возможные варианты. Сейчас функция доступна только на английском языке на iOS, а Android поддерживает более 20 языков.