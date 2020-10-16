В Google появилась новая функция, облегчающая поиск той самой песни, которая заела в голове и не дает покоя. И даже если вы забыли текст, можно просто напеть мелодию или насвистеть ее! Об этом сообщается в блоге компании.
В поиске Google появилась возможность найти песню по свисту и пению
Согласно инструкции Google, нужно открыть последнюю версию приложения Google, нажать на значок микрофона и сказать « что это за песня?» или нажать на кнопку «Поиск песни». После этого можно напевать песню в течение 10-15 секунд, и Google выдаст возможные варианты. Сейчас функция доступна только на английском языке на iOS, а Android поддерживает более 20 языков.
Разработчики объяснили, что «мелодия песни подобна отпечатку ее пальца: у каждого из них есть своя уникальная индивидуальность». «Мы построили модели машинного обучения, которые могут соответствовать вашему гудению, свисту или пению с правильным «отпечатком пальца», — отмечается в сообщении.
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