Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии и представила новый логотип

Как отмечают во «ВКонтакте», название на кириллице — «это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт». «Роль ВКонтакте изменилась — сегодня это уже не просто социальная сеть для общения, а полноценная экосистема сервисов, объединённых в одном привычном приложении. Причем каждый из сервисов — самостоятельный бренд. Мы создали гибкую дизайн-систему, которая просто масштабируется и помогает сервисам решать собственные задачи, а пользователям — легко ориентироваться в продуктах ВКонтакте», — отметил CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов.