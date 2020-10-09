«ВКонтакте» начинает масштабное обновление фирменного стиля. На первом этапе социальная сеть представила редизайн версии для десктопа и новый логотип.
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии и представила новый логотип
Шапка сайта социальной сети «ВКонтакте» сменила синий цвет на белый. В новом логотипе социальной сети используется привычная иконка более яркого, насыщенного синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans — его разработали дизайн-команда «ВКонтакте» и студия TypeType. Новый штифт будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах.
Как отмечают во «ВКонтакте», название на кириллице — «это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт». «Роль ВКонтакте изменилась — сегодня это уже не просто социальная сеть для общения, а полноценная экосистема сервисов, объединённых в одном привычном приложении. Причем каждый из сервисов — самостоятельный бренд. Мы создали гибкую дизайн-систему, которая просто масштабируется и помогает сервисам решать собственные задачи, а пользователям — легко ориентироваться в продуктах ВКонтакте», — отметил CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Новый дизайн версии для десктопа постепенно появится у всех пользователей — сейчас он доступен для первых 100 тысяч добровольцев, которые могут включить обновленный дизайн в настойках профиля на сайте «ВКонтакте». У части аудитории свежий фирменный стиль появится автоматически. Ранее «ВКонтакте» также полностью обновила дизайн своего мобильного приложения. И не только его — а также навигацию, раздел «Новости» и даже друзей.
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