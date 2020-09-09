Минкульт запускает серию виртуальных экскурсий по музеям России в TikTok

Первые туры по своим залам даст Музей Фаберже в Петербурге — 12, 16, 19 и 23 сентября в формате трансляции расскажут о моде и аксессуарах эпохи XIX-XX века, о знаменитых ювелирных яйцах Фаберже, об уникальных предметах из драгоценных камней, а также о подарках от фирмы Фаберже, которые семья Романовых преподносила своим подданным в знак особого благословения императора.

26 сентября к проекту присоединится Мультимедиа Арт музей в Москве — зрители смогут увидеть виртуальную выставку American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна. 30 сентября проведут экскурсию по экспозиции, посвященной французскому коллекционеру, меценату и основателю парижского арт-центра Maison Rouge Антуану де Гальберу. 3 октября можно будет посмотреть экскурсию по выставке российского фотографа Игоря Мухина, а 7 октября — экскурсию по выставке «Город теней» Алексея Титаренко.

Виртуальные экскурсии в рамках совместного проекта Минкульта и социальной сети #КультурныйTikTok будут проходить по средам и субботам, зрителей будут знакомить как с постоянными экспозициями музеев-участников, так и с новыми выставками современного искусства. Полную программу можно будет посмотреть с 10 сентября на специальной странице проекта в TikTok.