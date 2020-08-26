Ксения Собчак вновь возглавила рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram

Как отмечает издание, за прошедший год Собчак «второй раз вышла замуж, запустила шоу на «Первом канале» и нарастила аудиторию». Со времени составление предыдущего рейтинга доход Собчак незначительно упал — с 1,6 миллиона долларов до 1,48. Второе место в списке заняла Полина Гагарина, заменив собой Регину Тодоренко. В аккаунте певица делится подробностям своей повседневной жизни, выкладывает фотографии с другими артистами и размещает рекламу.

Третье место рейтинга Forbes заняла Ида Галич, которая за прошедший год успела запустить собственное шоу для школьников, стать мамой и ведущей программы «Такие родители», где со своим мужем делится опытом воспитания ребенка. Также в топ-15 блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram, вошли Настя Ивлеева, Егор Крид, Рита Дакота и Ксения Бородина.

Напомним, в 2019 году Ксения Собчак стала лидером рейтинга Forbes — ее ежегодный доход от рекламы в Instagram составил 1,6 миллиона долларов. По мнению издания, журналист и телеведущая «успешно монетизировала свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день». Серебро рейтинга было у Регины Тодоренко — ее доход за рекламу брендов косметики, одежды и товаров для детей составил 860 тысяч долларов. Замыкала тройку лидеров Ольга Бузова — за год она также заработала 860 тысяч долларов.