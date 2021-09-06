Актер Том Влашиха вновь приехал в Петербург. Он прогулялся по Царскому селу и сфотографировался в Янтарной комнате

Немецкий актер театра, кино и телевидения Том Влашиха, известный по роли Якена Х’гара в «Игре Престолов», вновь приехал в Петербург. Он прогулялся по Царскому селу и сфотографировался в Янтарной комнате.
Влашиха выступил в качестве одного из ведущих Дрезденского бала — соведущей торжественного открытия программы гала-шоу уже по-традиции стала телеведущая Оксана Федорова. В 2019 году актер уже вел бал вместе с победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Тогда он сфотографировался на фоне Зимнего дворца и пожелал подписчикам доброго дня — по-русски.
История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году, и в течение шестнадцати лет их проводили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и традиция грандиозного празднества восстановлена.
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