Актер Том Влашиха вновь приехал в Петербург. Он прогулялся по Царскому селу и сфотографировался в Янтарной комнате

Влашиха выступил в качестве одного из ведущих Дрезденского бала — соведущей торжественного открытия программы гала-шоу уже по-традиции стала телеведущая Оксана Федорова. В 2019 году актер уже вел бал вместе с победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Тогда он сфотографировался на фоне Зимнего дворца и пожелал подписчикам доброго дня — по-русски.