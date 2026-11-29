Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний вид комплекса «Умиление» на Гжатской улице, сообщает правительство Санкт-Петербурга.

В центре комплекса планируют построить однокупольный храм с двумя звонницами. Рядом предусмотрены дом причта и три приходских дома. В них разместят помещения для занятий и социальной работы, залы и трапезная. Здания соединят арками с коваными воротами

В оформлении будут сочетаться русский модерн и псковско-новгородская церковная архитектура. Для отделки выбрали беленый кирпич, а фасады украсят мозаиками и фресками. Строительство предполагает четыре этапа.

Участок расположен между улицами Хлопина и Фаворского. Как пишет «Фонтанка»⁠, город передал его приходу в безвозмездное пользование для строительства еще в 2018 году.