В проект вошли храм и несколько приходских зданий с помещениями для занятий и социальной работы. В оформлении объединят элементы древнерусской церковной архитектуры и русского модерна.
Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний вид комплекса «Умиление» на Гжатской улице, сообщает правительство Санкт-Петербурга.
В центре комплекса планируют построить однокупольный храм с двумя звонницами. Рядом предусмотрены дом причта и три приходских дома. В них разместят помещения для занятий и социальной работы, залы и трапезная. Здания соединят арками с коваными воротами
В оформлении будут сочетаться русский модерн и псковско-новгородская церковная архитектура. Для отделки выбрали беленый кирпич, а фасады украсят мозаиками и фресками. Строительство предполагает четыре этапа.
Участок расположен между улицами Хлопина и Фаворского. Как пишет «Фонтанка», город передал его приходу в безвозмездное пользование для строительства еще в 2018 году.
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