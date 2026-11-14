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В Петербурге сохранятся мокрый снег с дождем

В субботу в городе ожидается порывистый ветер, а температура не поднимется выше +4 градусов.

SZ media/Shutterstock

В субботу, 14 ноября, в Петербурге ожидаются мокрый снег с дождем и плотная облачность. Погоду определит тыловая часть североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленинградской области от 0 до +5. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление вырастет до 750 мм ртутного столба, но останется ниже нормы.

В воскресенье, 15 ноября, станет теплее. Ночью ожидается +1…+3 градуса, днем +6…+8. Местами пройдет небольшой дождь.

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