Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Петербург просит Росстандарт изменить правила работы светофоров

Заксобрание 11 ноября приняло обращение к главе Росстандарта Антону Шалаеву. Парламентарии предлагают пересмотреть требования к работе светофоров и вернуть прежний режим переключения сигналов. Об этом сообщает издание «Закс.ру».

Pavel_Kostenko / Shutterstock.com

Недовольство депутатов вызвали ГОСТы, вступившие в силу в 2026 году. Они считают, что из-за новых правил ожидание зеленого света увеличилось. В результате пешеходы могут не выдерживать долгих пауз и переходить дорогу на красный, что создает дополнительные риски для всех участников движения.

На возможное ухудшение ситуации с безопасностью ранее обратил внимание глава комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. По его данным, за январь — июнь 2026 года в Петербурге произошло на 39% больше ДТП, чем за тот же период годом ранее. При этом Цивилев не утверждал, что рост аварийности связан именно с новыми настройками светофоров.

В первом чтении обращение одобрили на прошлой неделе. Теперь документ направят в Росстандарт.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: