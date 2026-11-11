Петербург просит Росстандарт изменить правила работы светофоров

Недовольство депутатов вызвали ГОСТы, вступившие в силу в 2026 году. Они считают, что из-за новых правил ожидание зеленого света увеличилось. В результате пешеходы могут не выдерживать долгих пауз и переходить дорогу на красный, что создает дополнительные риски для всех участников движения.

На возможное ухудшение ситуации с безопасностью ранее обратил внимание глава комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. По его данным, за январь — июнь 2026 года в Петербурге произошло на 39% больше ДТП, чем за тот же период годом ранее. При этом Цивилев не утверждал, что рост аварийности связан именно с новыми настройками светофоров.

В первом чтении обращение одобрили на прошлой неделе. Теперь документ направят в Росстандарт.