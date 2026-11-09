Повысить налоги в два раза для части малого бизнеса может Заксобрание Петербурга

Вместо нынешних 7% предпринимателям, которые по упрощенной системе платят налог с разницы между доходами и расходами, придется платить 15%. Такие изменения депутаты обсудили на заседании бюджетно-финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Заксобрания, сообщает «Деловой Петербург».
Льготу в размере 7% предлагают оставить только компаниям обрабатывающей промышленности и организациям, которые занимаются научными исследованиями. Сейчас ею могут пользоваться представители разных отраслей, если у них нет налоговой задолженности и подходящий основной код деятельности (ОКВЭД). Для IT-компаний и малых технологических предприятий сохранят отдельные условия: ставки составят 1% и 5% соответственно.
Депутат Денис Четырбок назвал новый подход к распределению налоговых льгот «более справедливым». По его словам, первоначально снижение ставки должно было стимулировать рост числа предпринимателей, однако ожидаемого результата эта мера не принесла.
В Заксобрании подсчитали, что изменения коснутся почти 46 тысяч налогоплательщиков. При этом городской бюджет может получить дополнительно около 20 миллиардов рублей, уверены парламентарии.
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