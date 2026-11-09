Повысить налоги в два раза для части малого бизнеса может Заксобрание Петербурга

Льготу в размере 7% предлагают оставить только компаниям обрабатывающей промышленности и организациям, которые занимаются научными исследованиями. Сейчас ею могут пользоваться представители разных отраслей, если у них нет налоговой задолженности и подходящий основной код деятельности (ОКВЭД). Для IT-компаний и малых технологических предприятий сохранят отдельные условия: ставки составят 1% и 5% соответственно.

Депутат Денис Четырбок назвал новый подход к распределению налоговых льгот «более справедливым». По его словам, первоначально снижение ставки должно было стимулировать рост числа предпринимателей, однако ожидаемого результата эта мера не принесла.

В Заксобрании подсчитали, что изменения коснутся почти 46 тысяч налогоплательщиков. При этом городской бюджет может получить дополнительно около 20 миллиардов рублей, уверены парламентарии.