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В Петербурге сохранится теплая для ноября погода

Температура воздуха будет на 3–4 градуса выше климатической нормы. Существенных осадков в городе не ожидается.

Savelyev Viktor/Shutterstock

В воскресенье, 8 ноября, Петербург останется под влиянием теплого сектора далекого циклона. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Ленинградской области местами пройдут небольшие дожди.

Воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов, в Ленобласти – до +3…+8. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, 9 ноября, осадков также не ожидается. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем – +7…+9.

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