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В Петербурге впервые зажгут факелы Ростральных колонн в День народного единства

Вечером 4 ноября на фасаде Петропавловского собора покажут световое шоу, а городские мосты подсветят в цвета российского триколора.

В День народного единства факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова зажгут впервые, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Они будут гореть с 19:00 до 22:30.

Дворцовый и Троицкий мосты подсветят белым, синим и красным цветами. Праздничная подсветка будет работать с вечера 4 ноября до утра следующего дня.

Кроме того, впервые на фасаде Петропавловского собора покажут световое шоу. В рамках спектакля «Свет единства» зрители увидят проекции с орнаментами и рисунками, в том числе созданными жителями разных регионов страны. Представление пройдет с 19:00 до 22:00.

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