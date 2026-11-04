В Петербурге впервые зажгут факелы Ростральных колонн в День народного единства

В День народного единства факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова зажгут впервые, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Они будут гореть с 19:00 до 22:30.

Дворцовый и Троицкий мосты подсветят белым, синим и красным цветами. Праздничная подсветка будет работать с вечера 4 ноября до утра следующего дня.

Кроме того, впервые на фасаде Петропавловского собора покажут световое шоу. В рамках спектакля «Свет единства» зрители увидят проекции с орнаментами и рисунками, в том числе созданными жителями разных регионов страны. Представление пройдет с 19:00 до 22:00.